مدرب الشرقية: ميتشو أداؤه غير جيد.. سنكرر ما فعله إنبي

يثق مصطفى مزيكا المدير الفني للشرقية في قدرة فريقه على إقصاء الزمالك من دور الـ32 لكأس مصر.

وصرح مزيكا عبر قناة (إم بي سي مصر) قائلا: "الزمالك من أكبر أندية إفريقيا، لن أقول حظوظنا 50% لكن بمجرد صافرة الحكم ستكون الفرص متساوية".

وأضاف "مواجهة الأندية الكبيرة تكون أسهل للفرق الصغيرة لأننا نلعب كرة بسيطة وسهلة بينما الضغط واقع على الزمالك".

وأشار إلى أن "المباراة صعبة لأنها تؤثر على مشوارنا الدوري، لأن اللاعبين يركزون في مواجهة الكأس أكثر من مبارياتنا في الدوري، لأن اللعب مع الزمالك لا يتكرر كثيرا".

واستطرد المدير الفني للشرقية "مواجهة الزمالك فرصة جيدة لعرض لاعبينا وإبراز عملنا والتأكيد أن وضعنا لا يليق بنا".

وواصل في سياق آخر "بالنتائج ميتشو أداؤه غير جيد مع الزمالك، فهو يملك سيرة ذاتية قوية في إفريقيا، لكن حتى الآن غير قادر على تثبيت التشكيل".

وأردف "الزمالك يواجه مشاكل عندما لا يسجل مبكرا، مما يؤثر على لاعبيه، ونحن نركز أيضا على عدم استقبال هدف مبكر، لتكون الكفة متساوية، وأثق أن مستوانا سيعجب الجماهير".

وشدد "الزمالك لا يعاني من مراكز ضعف، كل لاعبيه سواء الناشئين أو الكبار عناصر مميزة، وسوف نستغل إمكانيات لاعبينا وتميزهم بالسرعات".

واختتم تصريحاته "الطبيعي أن الزمالك سيضغطنا وسنجد مساحات في ظهره، هذا لا يخفى على أحد، نحن مثل أي فريق، إنبي استغل المساحات خلف دفاع الزمالك، وقادرون على تكرار ذلك، بطولة الكأس عامرة بالمفاجآت".

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