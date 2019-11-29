الزمالك: مباراة مازيمبي الأخيرة لميتشو؟ لا نتعامل بالقطعة

هل يعد ميتشو المدير الفني للزمالك مهددا بالإقالة؟ أو هل ستكون مباراة مازيمبي هي الأخيرة للمدرب الصربي؟ أجاب حمادة أنور عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الكونغو الديمقراطية على هذا التساؤل.

وصرح أنور عبر برنامج (اللعيب) "لا بالطبع، الزمالك لا يتعامل بالقطعة مع مدربيه".

وأضاف "التركيز الإعلامي معنا طبيعي، عندما فاز ميتشو بكأس مصر، أشاد الجميع به، ومع الإخفاق قيل إن الزمالك انخدع بهذا المدرب".

وأشار إلى أن "عندما نختار مدير فني، نراعي سيرته الذاتية، ميتشو له اسمه جيد في إفريقيا ودرب أندية ومنتخبات عديدة".

وواصل عضو مجلس إدارة الزمالك "لقد استهل مشواره معنا بلقب كأس مصر، وفوز على بيراميدز بنتيجة لم يحققها أي فريق آخر في مصر".

وتابع حمادة أنور "للأسف نتعامل مع أي شخص إما برفعه للسماء أو نخسف به الأرض".

وأتم تصريحاته "ميتشو متواجد ويؤدي عمله جيدا، ومجلس الإدارة يسانده، لأننا نراعي مصلحة الفريق واستقراره".

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