نظرة على منافس الزمالك.. مازيمبي العنيد وسط احتفالاته و عودة مويس كاتومبي

يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة صعبة للغاية خارج الأرض أمام مازيمبي الكونغولي عصر السبت المقبل في ملعب تي بي مازيمبي.

يصحبكم Filgoal.com للتقرير التالي لإلقاء نظرة على منافس الزمالك و أبرز ما يخص مازيمبي الكونغولي.

تأهل مازيمبي لهذه المرحلة بعد أن حقق الفوز في دور الـ 32 على فوسا جونيور بطل مدغشقر بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين بعد أن تم إعفاءه من المشاركة في الدور التمهيدي إلى جانب الترجي التونسي و الوداد المغربي.

احتفالات وعودة الرئيس

يعيش فريق مازيمبي خلال الفترة الحالية حالة من الاحتفالات بسبب مرور 80 عام على تأسيس النادي حيث أقام النادي حفلا يوم الأربعاء في مقر النادي بـ لوبمباشي حضره رئيس الفيفا جياني إنفانتينو و رئيس كاف أحمد أحمد وعدد من أساطير الكرة الإفريقية مثل الكاميروني صامويل إيتو والزامبي كالوشا بواليا.

احتفالات مازيمبي الحقيقية بدأت بعودة رئيس النادي مويس كاتومبي مرة أخرى إلى الكونغو في مايو الماضي بعد أن ظل 3 أعوام خارج البلاد هاربا من حكم غيابيا صدر ضده بالسجن 3 أعوام في عام 2016 بتهمة الاحتيال العقاري.

لكن ليس ذلك هو السبب الرئيسي حيث ما ذكره مويس كاتومبي أن السبب وراء الحكم عليه هو نيته الترشح لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا.

عودة مويس كاتومبي تشكل دعم قوي للفريق الذي يسعى للعودة مجددا للفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق اللقب آخر مرة في عام 2015، خلال فترة تواجد مويس كاتومبي في رئاسة النادي حقق مازيمبي اللقب الأفريقي 3 مرات من أصل 5 مرات حقق فيها النادي البطولة الإفريقية.

دعم قوي في الصيف وصدارة محلية ولكن غضب جماهيري!

تعاقد مازيمبي في الصيف الماضي مع 12 صفقة جديدة ولكن قد تكون أهم صفقة أجراها مازيمبي هى الحفاظ على مهاجمه الشاب جاكسون موليكا الذي نجح في تسجيل 25 هدفا الموسم الماضي رغم كثرة العروض التي قدمت له.

وهذا يدل على مدى إصرار مويس كاتومبي على العودة بالفريق مرة أخرى كبطل لدوري أبطال إفريقيا بعد ما خرج من نصف النهائي الموسم الماضي أمام الترجي التونسي.

محليا يتصدر مازيمبي الدوري الكونغولي برصيد 26 نقطة من 10 مباريات حيث حقق الفوز في 8 مباريات و تعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزيمة حتى الأن، نجح في تسجيل 22 هدفا واستقبل 4 أهداف فقط.

مازيمبي يتقدم في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن غريمه فيتا كلوب لكن مازال لمازيمبي 4 مباريات مؤجلة أي في حالة تحقيق الفوز بهم فإنه سيبتعد بفارق 13 نقطة عن ملاحقه فيتا كلوب.

برغـم النتائج الكبيرة التي يحققها الفريق إلا أن شهدت الفترة الأخيرة غضب جماهيري على المدير الفني للفريق بامفيلي ميهايو بسبب تراجع كبير في الأداء خاصةً بعد التعادل الأخير مع فريق لبولو بنتيجة 2-2 ضمن مباريات الدوري.

السبب الآخر هو إبعاد بامفيلي ميهايو لقائد الفريق تريسور مبوتو عن التشكيل الأساسي للفريق.

أسلوب لعب الفريق وأبرز اللاعبين

يعتمد بامفيلي ميهايو على طريقة لعب ثابتة وهى 4-3-3 في كل مبارياته وقليل حتى ما يغير طريقته أثناء مجريات المباراة، الفريق يلعب بشكل هجومي قوي ويسجل الكثير من الأهداف ومع ذلك فهو متوازن دفاعيا الفريق استقبل 4 أهداف في 3 مباريات وحافظ على شباكه نظيفة في 7 مباريات.

جاكسون موليكا هداف الفريق هو أبرز لاعبي الفريق، موليكا في الموسم الحالي للدوري الكونغولي نجح في تسجيل 7 لأهداف في 9 مباريات شارك خلالهم مع الفريق وبجانب موليكا يأتي رينفورد كالابا و شيكو يوشندي، ومفاجأة تعاقدات مازيمبي في الصيف الماضس الغاني توريك جبرين لاعب المصري البورسعيدي والإسماعيلي الأسبق الذي يقدم أداء مميزا مع مازيمبي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف حتى الآن.

مازيمبي أيضا لديه ميزة أخرى وهي قوة ملعبه والأجواء الصعبة والضغط الجماهيري وبالتالي لن تكون مباراة سهلة على الزمالك الذي يحاول مصالحة جماهيره بعد الخسارة يوم الإثنين الماضي أمام إنبي بهدفين لهدف في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

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