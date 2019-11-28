سفير مصر بتونس: اللعب في رادس ميزة للأهلي.. أتوقع أن يحسمها الشياطين الحمر

يثق نبيل حبشي سفير مصر في تونس كثيرا بفريق الأهلي قبل مباراته ضد النجم الساحلي يوم الجمعة، في الجولة الأولى لبمرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح حبشي عبر القناة الأولى "أرى المباراة محسومة، لدينا ميزة كبيرة باللعب في ستاد رادس وليس ملعب سوسة، هذه ميزة في صالح الأهلي".

وأضاف "لاعبو الأهلي يؤدون التدريبات بتركيز عال، ومتفائل بالذات في ظل نتائجنا الجيدة ضد النجم الساحلي".

وتابع "أنصح اللاعبين بالتركيز في المباراة فقط طوال 90 دقيقة، وأثق بهم، عهدنا بهم أنهم رجال، وأداؤهم في مباراة الجونة خير دليل على ذلك".

وأشار السفير المصري في ختام تصريحاته "اتفقنا مع اتحاد الكرة التونسي على السماح بحضور 500 مشجع للأهلي بإبراز جوازات السفر ولا أعتقد أن العدد سوف يزيد، والمعاملة ستكون بالمثل في مصر".

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