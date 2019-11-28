مران الزمالك – طارق حامد يواصل التأهيل واتفاق مع منسق لقاء مازيمبي

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 17:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

إنبي - الزمالك

واصل طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي له استعدادا لمباراة مازيمبي.

الزمالك يواجه مازيمبي مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الخميس في الكونغو على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي.

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مران الزمالك شهد مواصلة طارق حامد لأداء البرنامج التأهيلي الخاص للعودة من الإصابة، واللحاق بمباراة مازيمبي.

ميلوتين سيريدوفتيش "ميتشو" حفز اللاعبين من أجل تقديم أداء جيد أمام مازيمبي، وعقد المدرب الصربي جلسة مع اللاعبين، تحدث فيها بحماس شديد عن مباراة مازيمبي المقبلة وأهمية تحقيق الفوز وانتهت الجلسة بقراءة الفاتحة.

وأخيرا، تواجد المنسق العام للمباراة وهو من مدغشقر ومدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق اليوم حيث التقيا هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك وحمادة أنور رئيس بعثة الفريق في الكونغو وذلك للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل تواجه الزمالك.

واتفق الزمالك مع مازيمبي على خوض المران الأخير للفريق مساء غد الجمعة ملعب المباراة أيضا، ولمدة ساعة واحدة.

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