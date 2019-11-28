مجموعة الأهلي - الهلال السوداني ينقذ بلاتينوم من موقف محرج

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 15:12

كتب : محمد عبد العظيم

بلاتينوم الزيمبابوي

تعرضت بعثة فريق بلاتينوم لموقف محرج فور وصولها للعاصمة السودانية الخرطوم مساء الثلاثاء بعد أن اكتشف مسئولو النادي غياب معدات وأمتعة وأطقم التدريب، وعدم تواجدها داخل الطائرة.

وبعد التحقق، تأكد الفريق الزيمبابوي تم التأكد بأنهم قد تركوها في مطار بولي بأديس أبابا خلال فترة الترانزيت قبل السفر للسودان.

و حاول مسئولي البعثة حجز أماكن في الرحلات القادمة من إثيوبيا إلى السودان، لكن فشلت كل المحاولات بسبب أن جميع الرحلات تم حجزها بالكامل.

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وقامت إدارة الهلال السوداني بإمداد فريق بلاتينيوم بكافة المعدات اللازمة للتدرب أمس الأربعاء ومن المتوقع ان تصل أمتعة الفريق مساء اليوم الخميس قبل مباراة الغد الجمعه.

وكان نادي بلاتينيوم قد طلب من نظيره الهلال أن يكون موعد تدريبات الفريق في الليل حتى يعتاد اللاعبون على اللعب تحت الأضواء الكاشفه.

وسيلعب الأهلي مساء غد الجمعة مع النجم الساحلي في التاسعة مساء على ملعب رادس، بينما يتقابل الهلال وبلاتينوم في نفس التوقيت في استاد الخرطوم لحساب الجولة الأولى من لدور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

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