تقرير: النجم يقيد كشريدة وسلتو استعدادا للأهلي

قام النجم الساحلي مساء أمس الأربعاء بقيد وجدي كشريدة الظهير الأيمن وأنيس سلتو المهاجم الليبي للقائمة الإفريقية قبل مواجهة الأهلي.

ويستضيف النجم الساحلي فريق الأهلي في التاسعة من مساء غد الجمعة على ملعب رادس في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف موقع إذاعة موزاييك التونسية عن إتمام النجم قيد الثنائي للقائمة الإفريقيا ليصبحا مؤهلان لمواجهة الأهلي.

وأضاف التقرير أن هناك اقتراحات كانت لقيد حارس مرمى ثالث بدلا من وليد كريدان الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح الموقع أن قيد الثنائي كشريدة وسلتو جاء بسبب تمسك خوان كارلوس جاريدو المدير الفني بضمهما والاكتفاء بحارسي مرمى فقط.

وبذلك يتبقى للنجم الساحلي مقعد واحد متاح وعلى الأرجح سيكون لسليماني كوليبالي المهاجم الإيفواري بعد انتهاء أزمته مع الأهلي.

طالع أيضا:

شوقي غريب: أهلا بـ صلاح في الأولمبياد إذا أراد ذلك

برشلونة يوضح إصابة ديمبيلي

النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

أهداف الأربعاء الكروي - إبداع ميسي وزياش وهجوم إنتر.. وإثارة مجموعة ليفربول

كلوب: علينا الانتظار لمعرفة مدى قوة إصابة فابينيو