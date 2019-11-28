خاص فيديو في الجول – حازم إمام يحكي مذكرات الثعلب الكبير حمادة إمام

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 13:37

كتب : أحمد عز الدين

حمادة إمام أسطورة الزمالك

18 هدفا بدأوا مسيرة حمادة إمام مع الزمالك، وخماسية في ناشئين الأهلي أسست نجوميته.

استمع إلى مذكرات حمادة إمام بصوت حازم إمام، وتعرف أكثر على مسيرة الثعلب الكبير.

كيف بدأت مسيرته مع الزمالك. الهتاف المقرب لقلبه، ونقاط حاسمة في تاريخه الكروي.

أخبار متعلقة

بالفيديو - مراوغة مهينة وتسديدة في ملخص صلاح أمام نابولي تشكيل ليفربول - صلاح يعود أمام نابولي تشكيل تشيلسي - رييس جيمس يبدأ أساسيا أمام فالنسيا 500 مشجع للأهلي أمام النجم بجواز السفر.. ومران مسائي للاعبين بحضور السفير

طالع أيضا:

شوقي غريب: أهلا بـ صلاح في الأولمبياد إذا أراد ذلك

برشلونة يوضح إصابة ديمبيلي

النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

أهداف الأربعاء الكروي - إبداع ميسي وزياش وهجوم إنتر.. وإثارة مجموعة ليفربول

كلوب: علينا الانتظار لمعرفة مدى قوة إصابة فابينيو

حمادة إمام الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الشرقية: ميتشو أداؤه غير جيد.. سنكرر ما فعله إنبي 11 دقيقة | مصر
الزمالك: مباراة مازيمبي الأخيرة لميتشو؟ لا نتعامل بالقطعة 17 دقيقة | الدوري المصري
شوقي غريب: صلاح إلى الأولمبياد؟ هل يعقل قول "لا" لأحد أفضل 3 لاعبين في العالم 9 ساعة | مصر
الزمالك: طارق حامد يُعاني من إصابة.. وفحص حاسم يحدد موقفه أمام مازيمبي 9 ساعة | إفريقيا
ضربة قوية.. ديلي ميل: إصابة فابينيو قد تمتد إلى 6 أسابيع 10 ساعة | أوروبا
إيمري بعد خسارة أرسنال: إقالتي؟ أفكر في المباراة المقبلة 10 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك