18 هدفا بدأوا مسيرة حمادة إمام مع الزمالك، وخماسية في ناشئين الأهلي أسست نجوميته.

استمع إلى مذكرات حمادة إمام بصوت حازم إمام، وتعرف أكثر على مسيرة الثعلب الكبير.

كيف بدأت مسيرته مع الزمالك. الهتاف المقرب لقلبه، ونقاط حاسمة في تاريخه الكروي.

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