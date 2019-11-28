أنيس بوجلبان يزور بعثة الأهلي في تونس

حرص أنيس بوجلبان نجم منتخب تونس والأهلي الأسبق على زيارة بعثة النادي في تونس صباح اليوم الخميس.

وقام بوجلبان خلال زيارته بمصافحة اللاعبين وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ودعم الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي.

وقال أنيس بوجلبان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أبقى حريصا على زيارة بعثة الأهلي في تونس مع أي زيارة يقوم بها فريق كرة القدم بالنادي إلى العاصمة التونسية، من أجل استعادة الذكريات مع اللاعبين الذين سبق أن لعبت بجوارهم خلال رحلة احترافه في الأهلي".

وأوضح بوجلبان "تربطني علاقة قوية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأحمد فتحي وحسام عاشورلاعبي الفريق".

وتابع النجم التونسي "أتنى التوفيق للأهلي في مباراة النجم الساحلي غدا الجمعة".

ويلتقي الأهلي مع فريق النجم الساحلي مساء غد الجمعة في التاسعة مساء في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضا:

شوقي غريب: أهلا بـ صلاح في الأولمبياد إذا أراد ذلك

برشلونة يوضح إصابة ديمبيلي

النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

أهداف الأربعاء الكروي - إبداع ميسي وزياش وهجوم إنتر.. وإثارة مجموعة ليفربول

كلوب: علينا الانتظار لمعرفة مدى قوة إصابة فابينيو