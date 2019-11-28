محاضرة فيديو من فايلر لدراسة مباريات النجم.. وفحص طبي لحسم مشاركة ربيعة

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لدراسة مباريات النجم الساحلي الأخيرة قبل مواجهة غد المرتقبة.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

ويواجه الأهلي فريق النجم التونسي في التاسعة مساء غد الجمعة في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتشهد المحاضرة مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة النجم وعرض مجموعة من اللقطات المجمعة للفريق التونسي.

وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي قد أعد فيديو مجمع يضم أبرز اللقطات الخاصة بآخر خمس مباريات للنجم الساحلي.

كما يعقد فايلر جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق اليوم الخميس للوقوف على حالة رامي ربيعة مدافع الأهلي.

وكان ربيعية قد تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ في نهاية مران الفريق أمس الأربعاء.

ويخضع ربيعة إلى فحص طبي اليوم الخميس لحسم أمر مشاركته في مباراة الغد.

واطمأن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على بعثة الفريق في تونس وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحمل المسئولية لإسعاد الجماهير بتحقيق نتيجة إيجابية.

وأجرى الخطيب اتصالا هاتفيا ببعثة الأهلي في تونس والتي يرأسها مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي.

وشدد مهند مجدي على حالة التركيز الشديد التي يعيشها اللاعبون والجهاز الفني من أجل تحقيق نتيجة طيبة في بداية مشوار المجموعات.

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