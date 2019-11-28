في الكونفدرالية - غياب أحمد علي والسعيد عن قائمة بيراميدز إلى نيجيريا

شهدت قائمة بيراميدز المعلنة من الجهاز الفني بقيادة سباستيان ديسابر غياب الثنائي أحمد علي وعبد الله السعيد، قبل مواجهة إينوجو رينجرز النيجيري.

عمر جابر النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلعب بيراميدز أمام رينجرز يوم الأحد المقبل في افتتاح مباريات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتضم القائمة 22 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور

الدفاع: رجب بكار - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - ويلفريد كانون - عبد الله بكري

الوسط: عماد نبيل دونجا - محمد فتحي - عمر جابر - أحمد توفيق - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إيريك تراوري - عبده لومالا

الهجوم: جون أنتوي - محمد الجباس - عمر العيوني

ويغيب عن القائمة كل من محمود حماد وأحمد علي لأسباب فنية وعبد الله السعيد بسبب الإصابة، بينما محمد عطوة وإبراهيم عادل وأحمد حمودي غير مقيدين.

وغادرت بعثة بيراميدز إلى نيجيريا على متن طائرة خاصة اليوم الخميس.

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