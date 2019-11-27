مران الأهلي – الاهتمام بالتدريبات البدنية وتقسيمة قوية

اجتمع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بلاعبيه قبل خوض المران الثاني للفريق اليوم الأربعاء في تونس استعدادا للقاء النجم الساحلي الجمعة المقبلة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وشهد المران خوض الفريق تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال توماس بينكيل.

كما اشتمل المران على تقسيمة قوية للاعبي الفريق وظهر فيها حماس جميع اللاعبين لحجز فرصة المشاركة في اللقاء.

وخاض حراس المرمى تدريبات قوية مع مدرب الحراس يانكون ميشيل.

وحضر السفير المصري في تونس مران الأهلي.

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