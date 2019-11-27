مران الأهلي – الاهتمام بالتدريبات البدنية وتقسيمة قوية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 21:27

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اجتمع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بلاعبيه قبل خوض المران الثاني للفريق اليوم الأربعاء في تونس استعدادا للقاء النجم الساحلي الجمعة المقبلة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وشهد المران خوض الفريق تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال توماس بينكيل.

كما اشتمل المران على تقسيمة قوية للاعبي الفريق وظهر فيها حماس جميع اللاعبين لحجز فرصة المشاركة في اللقاء.

أخبار متعلقة

بالصوت - متحدث النجم يكشف لـ في الجول سبب نفي تكريم رمضان صبحي: ما حدث ليس رسميا إصابة رامي ربيعة في مران الأهلي بالفيديو - الكويت تقسو على "بدلاء" السعودية في خليجي 24

وخاض حراس المرمى تدريبات قوية مع مدرب الحراس يانكون ميشيل.

وحضر السفير المصري في تونس مران الأهلي.

طالع أيضا

قبل مواجهة الزمالك.. رئيسا فيفا وكاف يحضران حفل مازيمبي

أنتوي يتخطى أيقونة الإسماعيلي

طنطا يحبط سموحة بتعادل متأخر

تأثير الفراشة الذي خدم توخيل أمام ريال مدريد

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة هازارد

الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

همام طارق: تمنيت التواجد مع العراق في كأس الخليج.. لكن الإسماعيلي يحتاجني 11 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - ميسي يحتفل بمباراته رقم 700 بهدف رائع في دورتموند 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لويس إنريكي: راموس قد يشارك في أولمبياد طوكيو 2020 ساعة | حلم طوكيو 2020
بالفيديو - فالنسيا ينتزع تعادلا مثيرا من تشيلسي يعقد موقف المجموعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر #ليلة_الأبطال - برشلونة (2) - (0) دورتموند.. الشوط الثاني ساعة | أوروبا
مباشر #ليلة_الأبطال - ليفربول (0) - (1) نابولي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر

قد ينال إعجابك