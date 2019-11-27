ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء أن إصابة لاعبه إدين هازارد هي كدمات في الكاحل.

وأصيب هازارد بعد تدخل قوي أثناء مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخرج هازارد في الدقيقة 68 وحل بدلا منه الويلزي جاريث بيل.

بيان الملكي الذي جاء عبر الموقع الرسمي أفاد أن الإصابة ليست في عظام الكاحل.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مدة غياب اللاعب البلجيكي قد تصل إلى 10 أيام.

ومن المتوقع أن يخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة المقررة يوم 18 ديسمبر المقبل.

وخاض البلجيكي البالغ 28 عاما 13 مباراة الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا بقميص الملكي وساهم في صناعة 4.

وتعرض هازارد للإصابة في بداية الموسم بسبب الإصابة في الركبة، وكان ظهوره الأول أمام ليفانتي في الرابع عشر من سبتمبر مع ريال مدريد.

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