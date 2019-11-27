طنطا يعود في الـ +90 ويحبط صحوة سموحة المبكرة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 16:44

كتب : FilGoal

وادي دجلة - طنطا

خطف طنطا التعادل أمام ضيفه سموحة في الدقيقة 94 رغم صحوة الفريق السكندري المبكرة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري اليوم الأربعاء.

وافتتح سموحة التسجيل بهدفين مبكرا عن طريق حسام حسن في الدقيقتين 6 و11.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح إسلام فؤاد في تحويل ركلة ركنية إلى شباك سموحة برأسية قوية على يمين الهاني سليمان في الدقيقة 43.

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وفي الشوط الثاني حاول طنطا إدراك التعادل وفي الدقيقة 94 استغل محمد جمال "ميدو" خطأ تمركز لاعبي سموحة في ركلة حرة ليحولها إلى تعادل قاتل.

ورفع كل من سموحة وطنطا رصيدهما إلى 6 نقاط من خمس مباريات في الدوري حتى الآن.

وتعادل كلا الفريقين في 3 مباريات بالإضافة إلى انتصار وهزيمة واحدة.

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