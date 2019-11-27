طنطا يعود في الـ +90 ويحبط صحوة سموحة المبكرة

خطف طنطا التعادل أمام ضيفه سموحة في الدقيقة 94 رغم صحوة الفريق السكندري المبكرة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري اليوم الأربعاء.

وافتتح سموحة التسجيل بهدفين مبكرا عن طريق حسام حسن في الدقيقتين 6 و11.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح إسلام فؤاد في تحويل ركلة ركنية إلى شباك سموحة برأسية قوية على يمين الهاني سليمان في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني حاول طنطا إدراك التعادل وفي الدقيقة 94 استغل محمد جمال "ميدو" خطأ تمركز لاعبي سموحة في ركلة حرة ليحولها إلى تعادل قاتل.

ورفع كل من سموحة وطنطا رصيدهما إلى 6 نقاط من خمس مباريات في الدوري حتى الآن.

وتعادل كلا الفريقين في 3 مباريات بالإضافة إلى انتصار وهزيمة واحدة.

طالع أيضا

500 مشجع للأهلي أمام النجم بجواز السفر.. ومران مسائي للاعبين بحضور السفير

الزمالك يصل أديس أبابا قبل التوجه للكونغو ومران عصرا في إثيوبيا

ميسي والرقم 700

لا داعي للقلق على إبراهيموفيتش

ألي: ما قاله مورينيو كان مرحا.. ولم أعد شابا وعانيت من الكثير من الإصابات