رئيسا فيفا وكاف وإيتو يصلون الكونغو لحضور حفل مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 18:14

كتب : محمد عبد العظيم

إنفانتينو و رئيس مازيمبي

وصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا " وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي إلى لوبمبابشي عاصمة الكونغو الديموقراطية لحضور احتفال نادي مازيمبي الكونغولي بمرور 80 عاما على تأسيس النادي.

ويقام الاحتفال غدا الخميس بدعوة من مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للأندية.

ووصل أيضا الكاميروني صامويل إيتو حيث سيلقى تكريما ضمن بعض النجوم الإفريقية بعد اعتزاله كرة القدم في سبتمبر الماضي.

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كما وصل أسطورة زامبيا كالوشا بواليا لحضور الحفل.

وعلى خلفية الحفل سيقوم نادي مازيمبي بالإعلان عن مشروع التوسعات الجديدة الذي سيبدأ به في الملعب الخاص به حيث يهدف النادي لزيادة عدد المقاعد لـ50 ألف مقعد بدلا من 18 ألفا.

وكان من المقرر إقامة الحفل يوم الجمعه لكن تم تقديمه ليوم الخميس حفاظا على تركيز لاعبي الفريق قبل مباراة الزمالك يوم السبت.

وأعلن النادي عن إقامة حفل للجماهير يوم السبت قبل إنطلاق مباراة الزمالك في افتتاح دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

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الزمالك مازيمبي في إفريقيا

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