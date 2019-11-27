أنتوي يسجل في الدوري للموسم الثامن على التوالي.. ويتخطى أيقونة الإسماعيلي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 17:41

كتب : FilGoal

بيراميدز - جون أنتوي

سجل جون أنتوي نجم بيراميدز يوم الأربعاء، ضد أسوان، أول أهدافه في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز ورفع رصيده إلى 69 هدفا في تاريخ البطولة.

والموسم الحالي هو الثامن على التوالي من الدوري الذي يسجل فيه النجم الغاني البالغ عمره 27 عاما.

وتخطى أنتوي النجم حسني عبد ربه أيقونة الإسماعيلي الذي سجل 68 هدفا في الدوري.

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وعادل اللاعب السابق للإسماعيلي والأهلي ومصر للمقاصة، إبراهيم توفيق نجم طنطا السابق وصلاح أمين مهاجم مصر للمقاصة الحالي، اللذان سجل كل منهما 69 هدفا في الدوري.

وأنتوي هو أكثر لاعب أجنبي سجل في تاريخ الدوري المصري.

وتعادل بيراميدز مع أسوان بهدفين لمثلهما في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على إينوجو رينجرز النيجيري يوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

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