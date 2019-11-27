النجم الساحلي: لا نعلم شيئا عن تكريم رمضان صبحي.. وكوليبالي لن يواجه الأهلي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 17:17

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

نفى قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي تكريم ناديه لرمضان صبحي لاعب الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء عن نية النجم الساحلي تكريم رمضان صبحي بسبب إنجاز الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 عاما والتأهل إلى أولمبياد طوكيو. (من هنا)

وبدأ عاشور حديثه لبرنامج يا مساء الأنوار قائلا: "العلاقة ممتازة بين الفريقين، واستقبلنا الأهلي في المطار ومرحبا بالبعثة بالكامل في بلادهم بتونس".

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وعن تكريم رمضان صبحي كشف قيس عاشور "لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، رأيته على مواقع التواصل الاجتماعي، كمتحدث رسمي لا أعلم الأمر".

وأوضح المتحدث الرسمي للنجم الساحلي "هناك جمعيات أحباء، يمكن تواصلوا ببعثة الأهلي أو ربما يكون هناك تواصل مباشر لكن نحن كفريق لا نعلم عن هذا الموضوع".

وعن موقف لاعب الأهلي السابق قال عاشور: "ننتظر رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل قيد سليماني كوليبالي".

وكشف قيس عاشور "في كل الأحوال لن يواجه الأهلي لن نضعه تحت ضغط كبير بعد غياب 7 أشهر يواجه فريقه السابق".

وأتم المتحدث الرسمي للنجم بالحديث عن مباراة مدربه الجديد قائلا: "النتيجة أزعجت خوان جاريدو لكن ظروف المقابلة واللعب على العشب الصناعي وكونها أول مباراة فهي مجرد بداية".

وكان النجم الساحلي قد تعادل في مباراته الأخيرة في الدوري التونسي بالمواجهة الأولى لجاريدو مع الفريق.

ويلعب الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس في التاسعة مساء الجمعة المقبل بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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