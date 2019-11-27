500 مشجع للأهلي أمام النجم بجواز السفر.. ومران مسائي للاعبين بحضور السفير

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 11:42

كتب : FilGoal

ملعب رادس - الأهلي - الترجي

كشف نبيل حبشي السفير المصري في تونس عن الاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم (الجامعة التونسية) على حضور 500 مشجع من الأهلي لمباراة النجم الساحلي بجواز السفر.

ويلعب الأهلي أمام النجم الساحلي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء الاتفاق بحضور جماهير الأهلي للمباراة على استاد رادس من خلال جواز السفر فقط، على أن تكون المعاملة في مباراة الإياب بمصر بالمثل.

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ويؤدي الأهلي مرانه الثاني مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجامعة التونسية بحضور السفير المصري الذي قرر دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة.

ومنح مهند مجدي رئيس بعثة الأهلي في تونس، نبيل حبشي السفير المصري درع النادي خلال زيارة البعثة الرسمية للسفير تلبية لدعوة العشاء.

وأعرب حبشي عن سعادته بتواجد الأهلي في تونس وشدد على أنه نموذجا مشرفا للكرة العربية والإفريقية وخير سفير لهما.

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