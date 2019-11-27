قبل مواجهة بروسيا دورتموند.. ميسي والرقم 700

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 12:54

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة خاصة اليوم رقم 700 يوم حال مشاركته أمام بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

الأرجنتيني الذي تدرج داخل أسوار برشلونة وبدأ مشواره مع الفريق الأول منذ 2004 يصل إلى المباراة رقم 140 في مشواره بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع الفريق الألماني على ملعب كامب نو وهدفه الفوز بالمواجهة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ثمن دوري الأبطال.

أخبار متعلقة

بطاقة التأهل.. الفوز سبيل قطبي مدريد وصراع في المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا بالفيديو - قائمة ليس بها رونالدو.. بنزيمة يعادل ميسي في دوري أبطال أوروبا ميسي: الدوري الإسباني أهم من دوري أبطال أوروبا مدافع ميلان: قادرون على التأهل لدوري أبطال أوروبا

وسيصبح ميسي ثاني أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بعد تشافي هيرنانديز الذي خاض 767 مباراة بقميص البلاوجرانا في جميع المسابقات.

وخاض ميسي 342 مباراة في ملعب كامب نو منها 302 كأساسي، سجل 356 هدفا بمعدل 1.04 هدفا لكل مباراة.

كما ساهم في صناعة 123 هدفا وأحرز 30 هاتريك، ليقود الفريق للفوز في 280 مباراة والتعادل في 45 والخسارة في 17.

طالع أيضا - مواعيد مباريات اليوم 27 نوفمبر 2019

وإذا سجل ميسي هدفين في مواجهة اليوم سيرفع رصيده إلى 700 هدفا مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، بواقع 612 هدفا مع الفريق الكتالوني و86 مع التانجو.

وتأتي أهداف ميسي مع المنتخب بواقع 70 هدفا مع المنتخب الأول، و14 مع منتخب تحت 20 عاما و2 مع المنتخب الأولمبي.

أما مع البلاوجرانا سجل 427 هدفا في الدوري، 113 في دوري أبطال أوروبا، 13 في كأس السوبر الإسباني، 5 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي.

ويحتاج ميسي لإضافة نادي بروسيا دورتموند إلى قائمة ضحاياه ليصبح النادي رقم 78 الذي يهز شباكه من أصل 87، وليهز شباك 154 حارس مرمى.

اقرأ أيضا:

هل تمرد طارق حامد على الزمالك؟

الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب

النجم الساحلي يُكرم رمضان صبحي

العراق يؤكد عقدة الربع قرن أمام قطر

الحدود يواصل سجله المنيع في الدوري المصري

ليونيل ميسي دوري الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة الإسماعيلي - ضم حمدي زكي و الشامي واستبعاد مدبولي ضد الاتحاد 3 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا بعد التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال: التركيز الآن على الدوري الإنجليزي 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قبل مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية.. رينجرز يعلن مدربه الجديد 20 دقيقة | إفريقيا
أنتوي يسجل في الدوري للموسم الثامن على التوالي.. ويتخطى أيقونة الإسماعيلي 31 دقيقة | تقرير في الجول
ليفاندوفسكي: يجب أن أعترف بإدمان تسجيل الأهداف 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك - ميتشو يجتمع باللاعبين.. وجلسة خاصة مع طارق حامد 40 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر

قد ينال إعجابك