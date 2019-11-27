رئيس مجموعة سيتي: جوارديولا مدرب استثنائي.. شخصيتنا تفرضنا كمنافس قوي دائما

قال خلدون آل مبارك رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم إن بيع نسبة 10% من أسهمها إلى مجموعة سيلفر لايك الأمريكية توضح حجم مستقبل الفريق الكبير، كما وصف بيب جوارديولا مدرب الفريق بالاستثنائي.

رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم المالكة لنادي مانشستر سيتي وعدد من الأندية الأخرى ومشاريع اللعبة أجرى حوارا مطولا مع شبكة "سكاي سبورتس" ينقله لكم FilGoal.com كاملا.

البداية لما أجريتم تعاقدا مع مجموع سيلفر لايك؟

"نحن متحمسون للغاية، لقد كانت رحلة رائعة على مدار 10 أو 11 عاما، وأعتقد أن عملية التحول بمثابة توضيح لما قمنا به خلال رحلتنا".

"حينما قام شيخ منصور بشراء النادي عام 2008، فعل ذلك بوجهة نظر بأن يصبح نادي له ربح كبير وعمل دائم وأعتقد أننا قمنا بذلك، على مدار 10 أعوام أظهرنا ذلك بدقة، وعملية التحول هي توضيح كبير لذلك الأمر".

"سيلفر ليك، مستثمر عالمي كبير وأحد قادة العالم فيما يخص تكنولوجيا الإعلام والرياضة والاستثمار فيها وفي الترفيه، نحن سعداء لوجودهم كجزء من فريقنا".

"إنها شركة أمريكية دخلت في مفاوضات سريعة معنا خلال الأشهر القليلة الماضية وتوصلنا لاتفاق يلائم كافة الأطراف".

"أعتقد أنهم إضافة كبيرة للمجموعة خاصة لأنني أنظر للمستقبل وما نرغب في فعله في الأعوام الـ10 المقبلة، أعتقد أنه اتفاق جيد للغاية".

مجموعة سيتي باعت نسبة 10% من الأسهم إلى سيلفر لايك بمبلغ نصف مليار دولار، لتصبح ثروة المجموعة المالكة للنادي الإنجليزي تقدر بـ5 مليارات دولار.

هل هناك خطط أخرى للاستثمار؟

"ركزنا طيلة الأعوام الـ10 الماضية على خطة عمل واضحة واستراتيجية استثمار واضحة وأخرى عالمية واضحة، نحن قادة اليوم فيما يخص أعمال كرة القدم على الصعيد العالمي".

"كل تلك الأعمال مربحة ودائمة، مانشستر سيتي نموذج عملنا عليه لنثبت نجاحه وسيلفر لايك ترى ذلك".

"لا نأخذ أي أموال بعيدا، أموال الاستثمار تظل في المجموعة وتستمر كجزء من عملية النمو الخاصة بالمستقبل والتي سنستمر بها".

"أعتقد أن ذلك التحول يوضح أن هذه المجموعة تهتم بالمستقبل، حينما نضم نصف مليار دولار كاستثمار فنحن ملتزمون بالحفاظ على الاستثمار وألا نأخذ أي من ذلك المال، وأعتقد أن هذا يوضح كيف نرى المستقبل".

مانشستر سيتي فاز بالدوري الإنجليزي منذ شراء المجموعة له 4 مرات منها مرتين على التوالي، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة 4 مرات والدرع الخيرية 3 مرات.

بيب الاستثنائي

"أعتقد أن وجود بيب معنا يعني أن لدينا قائد أظهر كل مرة قدرته على استمرار التطور مع تزايد التحديات ولم نكن في هذا المركز مرة بل عديد من المرات وأظهرنا شخصيتنا دائما ونعود دائما".

"هذا الفريق خاص للغاية، أعتقد أن ما حققه في آخر موسمين تحديدا أمر خاص، 198 نقطة على مدار موسمين والفوز بلقبي دوري و4 ألقاب في الموسم الماضي".

"الفريق أظهر مع مرور الوقت أنك لا يمكن أن تستبعده أبدا من المنافسة، هذا فريق ملتزم وجيد ويعمل بقوة مع مدرب استثنائي".

جوارديولا تولى تدريب مانشستر سيتي في عام 2016، وقاد النادي للفوز بلقب الدوري مرتين وكأس الاتحاد مرة والرابطة مرتين والدرع الخيرية مرتين.

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