الزمالك يصل أديس أبابا قبل التوجه للكونغو ومران عصرا في إثيوبيا

وصلت بعثة الزمالك في السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كمحطة ترانزيت في طريقها إلى الكونغو.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي السبت المقبل بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في الجولة الافتتاحية في الثالثة عصرا.

وأتمت بعثة الزمالك إجراءات الدخول في المطار وتوجهت إلى أحد الفنادق القريبة من المطار، إذ تناول اللاعبون طعام الإفطار قبل الخلود للنوم.

واستقبل جورج عازر السفير المصري بعثة الزمالك بمطار أديس أبابا.

ويؤدي الفريق مرانه الأول في أديس أبابا في الرابعة عصر اليوم بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة قبل التوجه إلى الكونغو.

اقرأ أيضا:

قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

إثارة مجنونة في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

"حامل الكرات" يساهم في ريمونتادا رائعة لـ توتنام

زميل صلاح يتحدث عن إصابته

النجم الساحلي يتحدث عن إمكانية مشاركة كوليبالي أمام الأهلي