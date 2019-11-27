ألي: ما قاله مورينيو كان مرحا.. ولم أعد شابا وعانيت من الكثير من الإصابات

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 11:53

كتب : FilGoal

ديلي ألي

قال ديلي ألي لاعب وسط توتنام إنه وجد ما قاله له جوزيه مورينيو مدربه حيال مستواه أمرا مرحا، مشيرا إلى أنه بسبب الإصابات يضطر للعمل كثيرا مع تقدمه في السن بعدما أصبح في الـ23 من عمره ودرجة التعافي أقل. وذلك حسب تصريحاته لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وصرح ألي: "أن يقولها بصدق في وجهي كان أمرا جيدا، لأن معظم الناس سيفضلون قولها في ظهرك".

وأضاف "كان أول شيء قاله لي مورينيو، كان مرحا للغاية، فكرت في الأمر كذلك".

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وأكمل "لكننا تحدثنا بعض المحادثات القليلة الأخرى بعد ذلك، تلك كانت واحدة منهم، وآمل أن يمكنني أن أُظهر له من أنا".

واستطرد "يتقدم بي العمر، وجسدي لم يعد يفعل الأشياء مثلما كنت أفعلها، لذا أتدرب كثيرا خارج الملعب، في صالة الجيم خاصة لتقوية مواطن الإصابة لدي، لأنني أصبت عدة مرات وهذا أثر على مستواي".

وأتم "لازلت صغيرا في السن ولا زلت أرتكب الأخطاء، أنا في الـ23 من عمري لذا طالما أتعلم من أخطائي، فهذا أهم شيء، كل ما أمر به في الحياة حتى بعيدا عن كرة القدم ترتكب فيه أخطاء، عليك أن تتأكد أن تتعلم منها".

مورينيو طالب ديلي ألي في أول مرة يقابله فيها بتحسين مستواه قبل مواجهة وست هام في الدوري والتي كانت الأولى للمدرب البرتغالي مع الفريق اللندني.

ديلي ألي صنع هدفا في مباراة وست هام بالدوري ثم سجل آخر ضد أولمبياكوس في دوري الأبطال، ليحقق مورينيو الفوز في أول مباراتين له على الترتيب في الدوري ودوري الأبطال.

ويستعد توتنام لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة يوم السبت.

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