مواعيد مباريات الأربعاء 27 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.. صدامات محلية وأوروبية وخليجية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 01:08

كتب : FilGoal

إيريك تراوري - بيراميدز - يانج أفريكانز

منتصف الأسبوع ولكنه يوم كروي حافل، الأربعاء لن يكون خاليا أبدا من الإثارة.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأربعاء 27 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.

يمكنك متابعة كافة المواعيد والنتائج تفصيليًا من هــــنــــــا

أخبار متعلقة

تاكيس للحكام: دجلة يحتاج الحماية "لعبنا بكرة مهوية أمام نادي مصر" مورينيو: جامع الكرات كان يقرأ المباراة.. أردت دعوته للاحتفال مع اللاعبين ولكنه اختفى قائمة الزمالك – طارق حامد وعبد الله جمعة وساسي يعودون ضد مازيمبي ريال مدريد يكشف إصابة هازارد.. وتقرير: تشاؤم حول مدة غيابه

الدوري المصري

يعود بيراميدز للصورة عندما يستقبل أسوان في الجولة السادسة من الدوري المصري في الخامسة مساءً، عبر أون سبورت وتايم سبورتس.

قبل ذلك، يلعب طنطا أمام سموحة في الثانية والنصف مساءً، وتُنقل أيضا عبر أون سبورت وتايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

تُختتم منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بـ8 مواجهات إضافية.

ليفربول يستقبل نابولي في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 2، ويعلق عليها حفيظ دراجي.

وفي العاشرة مساءً أيضا، يلعب برشلونة أمام بوروسيا دورتموند عبر beIN Sports 1، ويعلق عليها علي محمد علي.

كما يلعب سلافيا براج أمام إنتر ميلان في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 4، ويعلق عليها محمد بركات.

وفي وقت مبكر من اليوم، يلعب فالنسيا أمام تشيلسي في السابعة إلا 5 دقائق عبر beIN Sports 1، بتعليق خليل البلوشي.

خليجي 24

في منافسات اليوم الثاني من كأس الخليج، تلعب عمان أمام البحرين في الرابعة والنصف عبر beIN Sports المفتوحة بتعليق يوسف سيف.

وفي السابعة مساءً تلعب السعودية أمام الكويت عبر beIN Sports المفتوحة، ويعلق عليها رؤوف خليف.

اقرأ أيضا:

قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

إثارة مجنونة في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

"حامل الكرات" يساهم في ريمونتادا رائعة لـ توتنام

زميل صلاح يتحدث عن إصابته

النجم الساحلي يتحدث عن إمكانية مشاركة كوليبالي أمام الأهلي

المواعيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

زيدان: كرة القدم قاسية.. وإصابة هازارد تبدو أكثر من كدمة ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 27 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.. صدامات محلية وأوروبية وخليجية ساعة | الدوري المصري
تاكيس للحكام: دجلة يحتاج الحماية "لعبنا بكرة مهوية أمام نادي مصر" 2 ساعة | الدوري المصري
مورينيو: جامع الكرات كان يقرأ المباراة.. أردت دعوته للاحتفال مع اللاعبين ولكنه اختفى 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك – طارق حامد وعبد الله جمعة وساسي يعودون ضد مازيمبي 2 ساعة | إفريقيا
ريال مدريد يكشف إصابة هازارد.. وتقرير: تشاؤم حول مدة غيابه 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر

قد ينال إعجابك