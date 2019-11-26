روبرتسون: صلاح "استقتل" من أجل المشاركة أمام كريستال بالاس

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 23:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كلوب

أوضح أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن زميله المصري محمد صلاح قاتل من أجل المشاركة في لقاء كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

صلاح كان عائدا للتو من إصابة متجددة في الكاحل وجلس على مقاعد البدلاء، وكاد يشارك في لقاء الجولة 13 من الدوري الإنجليزي قبل أن يغير يورجن كلوب قراره بعد تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا أتلقى راتبي نظير مشاركتي في المباريات والتدريبات، لذلك لا أريد أن أتغيب عن أي مباراة أو حصة تدريبية، وهذا هو حال جميع اللاعبين".

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وأضاف "كنت أرغب في اللعب أمام جينك في آنفيلد، ولكن المدرب كان قد اتخذ قراره بإشراكي في تلك المباراة أو مباراة أستون فيلا فقط، وفي النهاية استقر على مباراة الدوري".

وشدد "الأمر برمته يتوقف على كيفية التعامل مع الأمر، ولقد حدث نفس الشيء مع صلاح نهاية الأسبوع. لق قاتل من أجل التواجد في مباراة كريستال بالاس، ولكن المدرب فضل إراحته وعدم المخاطرة بإشراكه في المباراة".

وأردف المدافع الاسكتلندي "بالنسبة لصلاح كان من الأفضل الحصول على راحة إضافية لمدة يومين".

وأتم "جميعنا نرغب في المشاركة في المباريات باستمرار، ولكن علينا دائمًا أن نحترم قرار المدرب".

وكان مدربه يورجن كلوب قد أوضح للصحفيين مساء الثلاثاء أن: "صلاح كان يبدو بحالة جيدة للغاية في التدريبات يوم الأحد خاصة، ويوم الإثنين لم يقم بالكثير من العمل، سنرى ما سيحدث اليوم".

وواصل "لست قلقا حيال إصابته على الإطلاق".

وتعرض صلاح للإصابة في كاحله خلال مواجهة ليستر سيتي الشهر الماضي، وذلك بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب وسط الثعالب.

ويواجه ليفربول نظيره نابولي ضمن خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في ملعب أنفيلد.

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