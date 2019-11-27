بالفيديو - "حامل الكرات" يمنح توتنام انتفاضة مثيرة.. وسوبر ليفاندوفسكي ينفجر

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 00:12

كتب : FilGoal

أورييه - ليفاندوفسكي

مباراتان مجنونتان شهدتهما المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.. توتنام قلب تأخره بهدفين لفوز رباعي، وبايرن انفجر بسداسية.

توتنام ضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16 في مباراة المدرب جوزيه مورينيو الأولى إذ قلب الطاولة على أولمبياكوس الذي تقدم بهدفين قبل أن يسقط بنتيجة 4-2 في خامس جولات دور المجموعات.

الضيف اليوناني سجل هدفين متتاليين عن طريق يوسف العربي وروبن سيميدو، قبل أن تتابع أهداف الديوك عن طريق ديلي آلي وهاري كين وسيرجي أورييه ثم كين مجددا.

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توتنام رفع رصيده إلى 10 نقاط ليضمن وصافة المجموعة، خلف بايرن الذي وصل للنقطة 15 بسداسيته في ريد ستار الصربي.

أولمبياكوس بقى بنقطة وحيدة فقط بالمركز الأخير، خلف الفريق الصربي الذي حصد 3 نقاط فقط.

المغربي يوسف العربي افتتح التسجيل لأولمبياكوس مبكرا مع الدقيقة السادسة من تسديدة يسارية قوية خارج منطقة الجزاء.

وسيميدو أضاف ثاني الأهداف في الدقيقة 19 مستغلا ضربة ركنية، ضاعفت من مفاجأة لاعبي مورينيو الذي بدا أن مهمته الأوروبية الأولى مع النادي اللندني لن تكون سهلة.

ولكن هدف قبل نهاية الشوط الأول بعدة ثوان سجله ديلي آلي مستفيدا من فشل المدافع التونسي ياسين مرياح في تشتيت الكرة أبقت على أمل العودة.

وبالفعل تحقق ذلك بعد مرور 5 دقائق فقط من الشوط الثاني عندما هز هاري كين الشباك بعد تمريرة عرضية من لوكاس مورا الذي استفاد من رمية تماس نفذها سيرجي أورييه سريعا في ظل عدم تنظيم دفاعي من أولمبياكوس.

ولذا كان لزاما على مورينيو الاحتفال مع صبي الكرات الذي منح أورييه الكرة سريعا عند خروجها.

المجريات أظهرت أن توتنام لن يفرط في تحقيق الانتصار وهو ما تحقق مع الدقيقة 73 عندما أطلق أورييه تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء كتبت التقدم وسط احتفال جنوني في أرض الملعب.

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، وأضاف هاري كين هدف الأمان مع الدقيقة 77 ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل لـ20 هدفا، إذ سجلهم خلال 24 مباراة.

ومورينيو أصبح أول مدرب في التاريخ يتأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا مع 3 فريق إنجليزية مختلفة: تشيلسي، مانشستر يونايتد وتوتنام.

وفي نفس المجموعة لم يتوقف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن كتابة الأرقام القياسية مع بايرن في الفوز بستة أهداف نظيفة، كان له منها 4 أهداف "سوبر هاتريك".

ليون جوريتسكا افتتح التسجيل من رأسية في الدقيقة 14 ليكتفي البافاري بهذا الهدف في الشوط الأول، ومع الشوط الثاني اهتزت الشباك كثيرا.

ليفاندوفسكي سجل 4 أهداف متتالية في ظرف 14 دقيقة، بدأت مع الدقيقة 53 وانتهت عند الدقيقة 68.

قبل أن يختتم كورنتين توليسو المهرجان في آخر الدقائق.

وبات الدولي البولندي ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يسجل سوبر هاتريك في فريقين مختلفين بالمسابقة بعد ليونيل ميسي.

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