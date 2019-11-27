قائمة الزمالك – طارق حامد وعبد الله جمعة وساسي يعودون ضد مازيمبي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 00:45

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - طارق حامد - الزمالك - المقاولون العرب

عاد الثلاثي طارق حامد وفرجاني ساسي وعبد الله جمعة للظهور في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك فريق مضيفه مازيمبي يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغاب الثلاثي عن خسارة الزمالك الأخيرة من إنبي في الدوري بداعي الإصابة.

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لكن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتهم طارق حامد وعبد الله جمعة بالتمرد وإدعاء الإصابة للغياب عن الفريق.

وأرسلت إدارة الزمالك خطابا إلى طارق حامد تطالبه فيه بالسفر مع بعثة الفريق إلى الكونغو الديموقراطية استعدادا لمواجهة مازيمبي.

وذكر الزمالك في خطابه ضرورة تواجد اللاعب الدولي المصري في مطار القاهرة الساعة 12 ونصف صباح الأربعاء، استعدادا للسفر مع بعثة الفريق. ( اقرأ التفاصيل )

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - محمد حسن - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - كريم بامبو - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

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