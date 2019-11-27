الزمالك يتدرب بإثيوبيا خلال رحلته إلى الكونغو الديموقراطية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 11:29

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك

وصلت بعثة الزمالك في السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كمحطة ترانزيت في طريقها إلى الكونغو.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي السبت المقبل بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في الجولة الافتتاحية في الثالثة عصرا.

وأتمت بعثة الزمالك إجراءات الدخول في المطار وتوجهت إلى أحد الفنادق القريبة من المطار، إذ تناول اللاعبون طعام الإفطار قبل الخلود للنوم.

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واستقبل جورج عازر السفير المصري بعثة الزمالك بمطار أديس أبابا.

ويؤدي الفريق مرانه الأول في أديس أبابا في الرابعة عصر اليوم بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة قبل التوجه إلى الكونغو.

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