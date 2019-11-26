كرة سلة – الجزيرة يقصي الأهلي ويتأهل لنهائي المرتبط

فاز الجزيرة على الأهلي اليوم في نصف نهائي المرتبط في كرة السلة بنتيجة 75-72 ليتأهل إلى النهائي.

وبذلك ضرب الجزيرة موعدا مع الاتحاد السكندري في النهائي الذي سيقام في الإسماعيلية في الأول والثالث من شهر ديسمبر المقبل.

فيما يلتقي الأهلي مع الزمالك لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاء تأهل الاتحاد للنهائي بعدما تساوى في النقاط مع الزمالك لكن فارق الأهداف هو من جعل الفريق السكندري يتأهل للنهائي.

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