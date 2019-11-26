بالفيديو - ثلاثية مبخوت تقود الإمارات لإسقاط اليمن

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 22:37

كتب : FilGoal

الإمارات - أستراليا - كأس آسيا 2019

قاد علي مبخوت منتخب الإماراتي لفوز مريح على نظيره اليمني بنتيجة 3-0 يوم الثلاثاء في بطولة خليجي 24.

والتقى الفريقان ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

وسجل مبخوت ثلاثية الأبيض الإماراتي في الدقائق 21 و34 و58.

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وبذلك حصد المنتخب الإماراتي أول 3 نقاط احتل بهم صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن العراق.

وكان منتخب العراق قد انتصر على نظيره القطري المضيف بنتيجة 2-1 في افتتاح البطولة.

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