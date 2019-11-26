هاني سعيد يعتزل كرة القدم ويتولى منصب المدير الرياضي في بيراميدز

أعلن هاني سعيد لاعب مصر للمقاصة اعتزاله كرة القدم، وتوليه منصب المدير الرياضي لـ بيراميدز.

المدافع المخضرم خاض مباراته الأخيرة مع المقاصة بهزيمة أمام حرس الحدود في الجولة السادسة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن قرار اعتزاله الفوري في تصريحات صحفية.

وصرّح سعيد: "قررت الاعتزال بعد الاجتماع بإدارة مصر للمقاصة والجهاز الفني، وجميعهم رحبوا بالخطوة الجديدة".

وأضاف: "كنت أنوي اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، لكني عجّلت بالاعتزال بعد تلقي عرض محترم للعمل في بيراميدز، ولذا اتفقت مع إدارة المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود".

وأكمل: "أشكر الإدارة برئاسة محمد عبد السلام على تفهم موقفي، لقد دعمني طوال مشواري في المقاصة الذي أعتبره بيتي الأول رغم أنني لعبت للأهلي والزمالك وأندية أخرى، لن أتردد في العمل في المقاصة مستقبلا".

وأضاف: "تولي منصب المدير الرياضي لـ بيراميدز يعد تجربة شخصية قوية وتسعدني، أسعى للنجاح في مهمتي الجديدة لتكون بداية قوية لعملي الإداري ومواصلة مسيرتي الرياضية بنجاح".

وأتم: "أشكر كل جماهير الكرة المصرية التي ساندتني خلال مشواري بالملاعب، بداية من الأهلي والزمالك والإسماعيلي ونهاية بالمقاصة، بجانب مشواري مع المنتخب الوطني".

وكان مصدر من مصر للمقاصة قد صرّح لـ FilGoal.com أمس الإثنين أن هاني سعيد بصدد الاعتزال لتولي منصب المدير الرياضي في بيراميدز. (طالع التفاصيل)

هاني سعيد (39 عاما) يعد أحد أفراد الجيل الذهبي المصري، إذ توج بكأس الأمم الإفريقية 2008 و2010 تحت قيادة حسن شحاتة، كما شارك في كأس القارات 2009.

مسيرة هاني سعيد الطويلة شهدت مروره بالعديد من الأندية المصرية والمحلية.

محليا بدأ هاني سعيد مسيرته في الأهلي قبل الاحتراف، ولعب أيضا في مصر لأندية المصري، والإسماعيلي، والزمالك، وسموحة، والمقاصة.

أوروبيًا، لعب هاني سعيد في عدة أندية إيطالية هي باري، وميسينا، وفيورنتينا، وبيروجيا، وبيستويسي، كما لعب لـ بلينزونا السويسري، ومونز البلجيكي.

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