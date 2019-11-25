كشف مصدر داخل نادي مصر للمقاصة عن اتخاذ هاني سعيد قائد الفريق قرارا باعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هاني سعيد اتخذ قراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائي عقب مباراة المقاصة ضد حرس الحدود في الدوري غدا الثلاثاء".

وأضاف "ومن ثم سيبدأ نجم منتخب مصر السابق مهام عمله الجديد في نادي بيراميدز".

وأكمل "هاني سعيد سيتولى منصب المدير الرياضي في بيراميدز وتواجد اليوم في النادي من أجل التعرف على لاعبي الفريق والاتفاق مع إدارة النادي على تفاصيل منصبه الجديد".

هاني سعيد بدأ مسيرته مع كرة القدم في ناشئين الأهلي عام 1998 ثم بدأ مشواره الاحترافي مع الكثير من الأندية.

ولعب هاني سعيد مع كل من باري وميسنا وفيورنتينا وبيروجيا وبيستويسي في إيطالي، كذلك لعب مع بيلينزونا السويسري ومونز البلجيكي.

قبل أن يعود مرة أخرى للملاعب المصرية وينضم للمصري البورسعيدي عام 2006 ثم ينتقل للإسماعيلي ومنه للزمالك ثم سموحة.

واستقر هاني سعيد مع مصر للمقاصة منذ عام 2013 وحتى الآن.

ومع منتخب مصر فاز هاني سعيد ببطولة أمم إفريقيا مرتين أعوام 2008 و2010.

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