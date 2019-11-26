كرة سلة – الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 20:47

كتب : هاني العوضي

كرة سلة - الاتحاد السكندري

تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك اليوم الثلاثاء بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض في وقت سابق.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من الجزيرة والأهلي في نهائي دوري المرتبط.

كيف تأهل الاتحاد وأقصى الزمالك؟

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فاز فريق الاتحاد المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض.

واحتاج الاتحاد للفوز في مباراة الفريق الأول للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.

وهو ما حدث بالفعل عقب فوز الفريق الأول للزمالك على الاتحاد ولكن احتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق أربعة أهداف وهو لم يقع ليتأهل زعيم الثغر.

وقدم الزمالك شكوى رسمية لاتحاد كرة السلة لإعادة مباراة الأمس بعد خطأ تحكيمي والتي فاز فيها الاتحاد بنتيجة 94-91.

لكن مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد قال لـFilGoal.com إن الاحتجاج تم رفضه لأن لجنة الحكام أكدت في تقريرها أن الكرة كانت في حيازة الاتحاد السكندري وقت انطلاق الصافرة.

وسيقام النهائي يومي الأول والثالث من شهر ديسمبر المقبل في الإسماعيلية.

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