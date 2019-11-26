مدرب نادي مصر: فزنا على دجلة بخطة مملة.. وخسارة الزمالك وضعتنا في موقف صعب

حدد عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر أسباب فوز فريقه على وادي دجلة 1-0، يوم الثلاثاء، في الجولة السادسة للدوري الصري.

صرح عبد الناصر عبر إذاعة الشباب والرياضة "الصبر كلمة السر في الفوز على دجلة، أعلم أن التمركز الدفاعي أمام مرمانا لحين أن نخطف هدفا طريقة مملة، لكننا خسرنا أمام وادي دجلة بخمسة أهداف في مباراة ودية قبل انطلاق الدوري".

وأشار "خلال فترة التوقف لعبنا المباريات الودية بنفس الشكل الخططي، وكسبنا أسوان بهدف، وقلت للاعبين أن هذه الخطة الدفاعية هي الأنسب أمام دجلة، لأنه لا يجب أن نفتح خطوطنا".

وأضاف "فوز إنبي على الزمالك أدى لضغط كبير علينا، لأننا أصبحنا في المركز الأخير، لذا تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم استمتعوا واصبروا، ونبهت على ضرورة عدم دخول مرمانا هدف مبكر، لأن دجلة يتراجع في الشوط الثاني".

واستطرد المدير الفني لمصر "شعرت أننا سنفوز بعدما وصلنا لمرمى دجلة أكثر من مرة في الشوط الثاني، وهذا الانتصار سيمنحنا ثقة كبيرة".

وأتم عبد الناصر محمد تصريحاته "لا أفهم سبب اعتراض تاكيس جونياس مدرب دجلة على هدف المباراة رغم أنه واضح وصريح، كما اعترض أيضا على الكرة، وقام الحكم المساعد بقياس ضغط الهواء".

اقرأ أيضا:

حدث تاريخي في الدوري المصري

الإسماعيلي يواصل الإبهار في البطولة العربية

حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم بعد غياب

الجزء الأخير من حوار في الجول مع ثريا محمد عن إمكانية احترافها

عبد الرحمن مجدي يجيب عن إمكانية احترافه

في الجول يحاور مدربا مصريا نجاحا في زامبيا