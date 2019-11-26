مرتضى: الزمالك لن يلعب السوبر الإفريقي إلا إذا وافقت الدولة المصرية

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي قرار مجلس إدارة ناديه بعدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا يوم 14 فبراير في الدوحة.

وقال مرتضى منصور:"قرر مجلس إدارة النادي عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي في دولة قطر".

وشدد منصور "قطر معادية لمصر واتخذنا القرار بعد التصويت بين أعضاء المجلس".

وعن إمكانية خوض اللقاء بعد ذلك أوضح مرتضى "في النهاية ملف المباراة بالكامل سينتقل إلى الدولة المصرية".

وتابع "الدولة فيها أجهزة محترمة والقرار لهم في النهاية، نحن جزء من الدولة وسننفذ قرارهم في النهاية".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته "لو حدثت عقوبات من الاتحاد الإفريقي سأتوجه إلى المحكمة الرياضية ولكن القرار النهائي للدولة".

ويفتتح الزمالك مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عصر السبت أمام مضيفه مازيمبي المنتمي للكونغو الديموقراطية.

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