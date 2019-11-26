صلاح ضمن 10 لاعبين من ليفربول مرشحين لتشكيل يويفا لعام 2019

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المرشحين لدخول التشكيل المثالي لعام 2019 الذي يختاره الجمهور.

ودخل محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، قائمة المرشحين المكونة من 50 لاعبا.

وضمت القائمة 10 لاعبين من ليفربول بطل أوروبا و8 من أياكس الذي ودع الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، و7 من مانشستر سيتي و5 من برشلونة و4 من بايرن ميونخ و4 من تشيلسي و3 من توتنام و2 من أتليتكو مدريد و2 من نابولي و2 من يوفنتوس و2 من باريس سان جيرمان و2 من ريال مدريد، ولاعب من أرسنال ولاعب من سبورتينج لشبونة.

ونصف اللاعبين ينتمون لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان نهائي الأبطال إنجليزيا خالصا بين ليفربول وتوتنام وكذلك نهائي الموسم الماضي من الدوري الأوروبي الذي فاز فيه تشيلسي على أرسنال.

وبعدما يختار الجمهور قائمته المفضلة عبر موقع يويفا، يعلن الأخير التشكيلة المثالية في 9 يناير المقبل.

وضمت القائمة في مركز حارس المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة) وإديرسون (مانشستر سيتي) ويان أوبلاك (أتليتكو مدريد) وأندريه أونانا (أياكس).

المدافعون: خوردي ألبا (برشلونة) وترينت أليكساندر-أرنولد (ليفربول) وأندرو روبرتسون (ليفربول) وسيرخيو راموس (ريال مدريد) وايمريك لابورت (مانشستر سيتي) وجيرار بيكيه (برشلونة) وفيرجيل فان دايك (ليفربول) وماتياس دي ليخت (أياكس-يوفنتوس) وسيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) ودالي بليند (أياكس) وخوسيه خيمينيز (أتليتكو مدريد) وجوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) وكاليدو كوليبالي (نابولي) ونيكولاس تاجليافيكو (أياكس) ويان فيرتونخين (توتنام).

لاعبو الوسط: تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وفرينكي دي يونج (أياكس-برشلونة) وأنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان) وفابينيو (ليفربول) وبرونو فرنانديش (سبورتينج لشبونة) وجوردان هندرسون (ليفربول) وجورجينيو (تشيلسي) ونجولو كانتي (تشيلسي) وفابيان رويز (نابولي) وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) ودوني فان دي بيك (أياكس) وجورجينيو فينالدوم (ليفربول) وحكيم زياش (أياكس).

المهاجمون: دوسان تاديتش (أياكس) وساديو ماني (ليفربول) ومحمد صلاح (ليفربول) وليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) وسون هيونج مين (توتنام) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وهاري كين (توتنام) وايدين هازارد (تشيلسي-ريال مدريد) وسيرج جنابري (بايرن ميونخ) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وبيير-ايمريك أوباميانج (أرسنال) وسيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي).

واختار خبراء يويفا القائمة وفقا لأداء اللاعبين في المباريات القارية لأنديتهم على مدار العام الحالي.

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