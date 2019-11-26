سلة - بالفيديو.. الزمالك يطلب إعادة مباراته ضد الاتحاد.. وسيد البلد يرد

طالب الزمالك الاتحاد المصري لكرة السلة بإعادة مباراته ضد الاتحاد في دوري المرتبط وقدم شكوى مدعمة بفيديو ضد حكام المواجهة.

ويقول الزمالك إن حكام الطاولة أنهوا هجوما للنادي بعد 14 ثانية فقط وهو ما يخالف قانون اللعبة التي تمنح الفريق 24 ثانية منذ استحواذه على الكرة إلى أن يسددها أحد لاعبيه صوب السلة.

وكان الزمالك متقدما بنتيجة 89-88 واعترض على قرار الحكم الذي رد بأن المسؤولية تقع على حكام الطاولة.

وشدد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك على صحة موقف ناديه "نظرا لحدوث خطأ فني يستوجب إعادة المباراة" وأشار إلى أن النادي دفع رسوم الشكوى المقدرة بـ3000 جنيه.

ويُظهر الفيديو الذي أرفقه الزمالك في الشكوى ونشره في يوتيوب أن الصافرة انطلقت بعد استحواذ الزمالك على الكرة بـ17 ثانية وقبل أن يستحوذ عليها لاعب الاتحاد.

وظفر الاتحاد بانتصار مثير بنتيجة 94-91 رافعا رصيده إلى 4 نقاط مقابل 3 للزمالك، ويلتقي الناديان في إياب دوري المرتبط اليوم الثلاثاء في تمام السادسة مساء بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

من جانبه، رد نادي الاتحاد على شكوى الزمالك بأن الفريق السكندري هو من تضرر وليس الأخير.

وقال عمرو السبخي المدرب العام لفريق الاتحاد في تصريحات صحفية:"قطعنا الكرة لنشن هجوما مرتدا إلا أننا فوجئنا بصافرة تنبيه أن الوقت المحدد للهجوم قد انقضى رغم مرور 14 ثانية فقط، لجأ الحكم إلى الطاولة التي أكدت أن الكرة في حيازتنا قبل انطلاق الصافرة. كنا في الطريق للتسجيل بسهولة".

وأضاف السبخي "الفيديو الذي قدمه الزمالك لا علاقة له بما حدث، كما أن الاعتماد على الفيديو له قوانين خاصة، لابد أن يتفق عليها الفريقان قبل المباراة".

وأتم "المباراة شهدت أخطاء كثيرة خاصة بالتوقيت، لدرجة أن الشاشة التي تعرض الوقت فصلت قبل نهاية اللقاء بلحظات".

وقبل المواجهة، فاز فريق مرتبط الزمالك تحت 18 عاما على الاتحاد بنتيجة 64-62 ويلعب الناديان الإياب يوم الثلاثاء الساعة الرابعة مساء.

*الفائز في مباريات المرتبط يحصل على نقطتين، والفائز في مباريات الرجال يحصل على 3 نقاط، بينما ينال المهزوم نقطة في الفئتين.

وإذا تعادل ناديان في عدد النقاط (الرجال+المرتبط) يؤخذ بمباريات الرجال فقط (المواجهات المباشرة)، وإذا استمر التعادل يؤخذ بنظام الترتيب لمباريات الفئتين.

ويلعب الزمالك أو الاتحاد في النهائي ضد الجزيرة أو الأهلي.

ويجري نهائي دوري المرتبط في 1 و3 ديسمبر.

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