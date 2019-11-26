عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة الجونة تماما.. نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غلق صفحة الفوز على الجونة والتركيز على مواجهة النجم الساحلي في إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الجونة بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الجهاز الفني واللاعبون أغلقوا تمام صفحة الحديث عن مواجهة الجونة".

وتابع عبد الحفيظ "بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل على مواجهة النجم الساحلي المهمة لأنها مباراة صعبة للغاية".

وشدد مدير الكرة بالأهلي "صعوبة المباراة كونها بين صاحب التصنيف الأول والتصنيف الثاني، النجم الساحلي صاحب خبرات في البطولات الإفريقية".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "لاعبو الأهلي سيكونوا على قلب رجل واحد لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق في مرحلة المجموعات".

وفي نفس السياق عاد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي إلى القاهرة بتكليف من رينيه فايلر المدير الفني لقيادة تدريبات اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس.

ويتولى قمصان تدريبات اللاعبين المتواجدين في القاهرة قبل السفر إلى تونس صباح الخميس إلى تونس للحاق ببعثة الأهلي.

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