الأهلي يغادر إلى تونس بـ 22 لاعبا.. مران أول استعدادا للنجم مساء الثلاثاء

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 11:35

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الجونة - الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي بـ 22 لاعبا لمواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس بالعاصمة التونسية.

وضمت قائمة الأهلي كل من:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - محمد مجدي أفشة

الهجوم: جونيور أجايي - رمضان صبحي - جيرالدو - حسين الشحات - مروان محسن - وليد أزارو

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم الثلاثاء وذلك على ملعب الجامعة التونسية.

بينما يخوض الفريق مرانه الأخير يوم الخميس على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي.

ويقع الأهلي في مجموعة تضم كل من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

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