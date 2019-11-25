مدرب الأهلي: مواجهة النجم في رادس ميزة لنا

يرى سامي قمصان مدرب الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه.

وقال قمصان عبر قناة ناديه "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس".

وأضاف "المساحات الواسعة تفرق معنا، حالتنا البدنية جيدة، والبداية مهمة، أتمنى أن نؤدي بنفس الروح التي ظهرنا بها أمام الجونة، ونحقق المطلوب من المباراة".

وأشار في ختام تصريحاته "مواجهة النجم الساحلي تحدي جديد في بطولة مختلفة".

ويسافر الأهلي إلى تونس الثلاثاء، حيث يحل ضيفا على النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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الفوز على الجونة رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 12 محققا العلامة الكاملة حتى الآن بعد خوض 4 مباريات ويتصدر الفريق ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 4 في المركز الـ13.

وحقق ريني فايلر رقما مميزا بالفوز في أول 7 مباريات له مع الأهلي في مختلف المسابقات ليعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه مع المارد الأحمر في ولايته الثانية عام 2004.

الفوز على الجونة برباعية هو الثاني للأهلي هذا الموسم بعدما كرر النتيجة ذاتها أمام الإنتاج الحربي، وفاز أيضا على أسوان بخماسية.

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