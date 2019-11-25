رقم تاريخي لهجوم الأهلي مع فايلر في الدوري لم يتحقق منذ 44 عاما

أهداف كثيرة وانتصارات متتالية وأداء رائع.. هذا هو حال الأهلي مع مدربه السويسري ريني فايلر في الدوري المصري.

انتصار في أول جولة على سموحة بهدف، ثم رباعية أمام الإنتاج الحربي وخماسية ضد أسوان، واليوم رباعية جديدة في شباك الجونة.

14 هدفا في أول 4 مباريات في الدوري للأهلي مع مدربه فايلر. وهو رقم مميز لهجوم الفريق الأحمر مع مدربه السويسري.

وهو الرقم الذي لم يحققه الأهلي منذ 44 عاما في الدوري بتسجيل 14 هدفا في أول 4 مباريات.

ومنذ موسم 1975-1976 لم يسجل الأهلي 14 هدفا في أول 4 مباريات في الدوري.

وفي تلك الموسم فاز الأهلي في أول مباراة له أمام فريق مصنع 36، بسداسية دون رد.

ثم تغلب على كفر الشيخ 2-صفر، وفاز على المنيا 6-صفر، وتعادل سلبيا مع المصري.

لكن 14 هدفا في أول 4 مباريات في الدوري ليس هو الرقم الأقوى لهجوم المارد الأحمر.

لأن موسم 1948-1949 الأول على الإطلاق للدوري المصري، شهد تسجيل هجوم الأهلي 15 هدفا في أول 4 مباريات.

وفاز الأهلي وقتها على فريق اليونان 5-صفر، ثم الأوليمبي 5-2 ثم هزم المصري 3-صفر، وتغلب على بور فؤاد 2-1.

ليظل هذا الرقم هو الأقوى لهجوم الأهلي في أول 4 مباريات في الدوري بتسجيل 15 هدفا.

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