رقم تاريخي لهجوم الأهلي مع فايلر في الدوري لم يتحقق منذ 44 عاما

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 19:44

كتب : عمرو عبد المنعم

ريني فايلر - الأهلي - الزمالك

أهداف كثيرة وانتصارات متتالية وأداء رائع.. هذا هو حال الأهلي مع مدربه السويسري ريني فايلر في الدوري المصري.

انتصار في أول جولة على سموحة بهدف، ثم رباعية أمام الإنتاج الحربي وخماسية ضد أسوان، واليوم رباعية جديدة في شباك الجونة.

14 هدفا في أول 4 مباريات في الدوري للأهلي مع مدربه فايلر. وهو رقم مميز لهجوم الفريق الأحمر مع مدربه السويسري.

أخبار متعلقة

فايلر يعادل رقم جوزيه بعد رباعية الأهلي في الجونة وليد سليمان يتألق ويسجل الثاني للأهلي في الجونة مهرجان من الأهلي في الجونة.. النسر الأحمر يواصل امتاعه ويعود للدوري برباعية جديدة ممر شرفي من الجونة والأهلي لتكريم لاعبي المنتخب الأولمبي متولي يخضع لفحص طبي لتحديد موعد عودته لتدريبات الأهلي

وهو الرقم الذي لم يحققه الأهلي منذ 44 عاما في الدوري بتسجيل 14 هدفا في أول 4 مباريات.

ومنذ موسم 1975-1976 لم يسجل الأهلي 14 هدفا في أول 4 مباريات في الدوري.

وفي تلك الموسم فاز الأهلي في أول مباراة له أمام فريق مصنع 36، بسداسية دون رد.

ثم تغلب على كفر الشيخ 2-صفر، وفاز على المنيا 6-صفر، وتعادل سلبيا مع المصري.

لكن 14 هدفا في أول 4 مباريات في الدوري ليس هو الرقم الأقوى لهجوم المارد الأحمر.

لأن موسم 1948-1949 الأول على الإطلاق للدوري المصري، شهد تسجيل هجوم الأهلي 15 هدفا في أول 4 مباريات.

وفاز الأهلي وقتها على فريق اليونان 5-صفر، ثم الأوليمبي 5-2 ثم هزم المصري 3-صفر، وتغلب على بور فؤاد 2-1.

ليظل هذا الرقم هو الأقوى لهجوم الأهلي في أول 4 مباريات في الدوري بتسجيل 15 هدفا.

اقرأ أيضا:

مهرجان الأهلي في الجونة.. النسر الأحمر يواصل امتاعه ويعود للدوري برباعية جديدة

فايلر يعادل رقم جوزيه بعد رباعية الأهلي في الجونة

لتحديد موقف السوبر الإفريقي.. مؤتمر صحفي لـ رئيس الزمالك

هاني سعيد يعلن اعتزاله عقب مباراة الحدود ويتسلم عمله في بيراميدز

صور - اختيار أبو تريكة ووائل جمعة كسفراء للجنة العليا لمونديال 2022

الأهلي ريني فايلر الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: حققنا أهدافنا من معسكر الإعداد.. وأهدرنا فرص عديدة ضد الجونة 3 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - رقم قياسي.. الأهلي يهزم سموحة ويحقق الانتصار رقم 100 على التوالي 5 دقيقة | رياضات أخرى
رقم تاريخي لهجوم الأهلي مع فايلر في الدوري لم يتحقق منذ 44 عاما 17 دقيقة | الدوري المصري
صور - اختيار أبو تريكة ووائل جمعة كسفراء للجنة العليا لمونديال 2022 47 دقيقة | مصر
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. البترولي يهز الشباك البيضاء بعد 22 ثانية 54 دقيقة | مصر
مدافع ليفربول: لا يمكننا الاعتماد دائما على سياسة تسجيل الأهداف المتأخرة ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 3 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 4 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي

قد ينال إعجابك