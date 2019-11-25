حلمي طولان: أنا رجل محترف وفزت على الأهلي 4 من قبل.. أعشق الزمالك (غصبا عن التخين)

دافع حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن فوزه على الزمالك مشددا على فوزه أمام الأهلي بـ 4 أهداف من قبل وأنه مدير فني محترف.

وتغلب إنبي بقيادة حلمي طولان على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، ليحقق الفريق البترولي فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

وقال طولان في تصريحات لقناة تايم سبورتس: "الزمالك فريق عظيم جدا، الهزيمة لن تؤثر معه أو تقلل منه أبدا".

وأضاف طولان "لعبنا في فترة التوقف 4 مباريات ودية قوية، والحمد لله استفدنا وأشكر اللاعبين بالكامل على ما قدموه".

وشدد طولان "بنسبة 90% نجح اللاعبون في تنفيذ تعليماتي".

وعن إجادته في المباريات الكبرى أجاب طولان "أحب لعب المباريات الكبيرة سواء الأهلي والزمالك لأنها تظهر قدراتك كمدرب وجيدة أيضا للاعبين".

وحقق إنبي فوزه الأول هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من ست مباريات ويصعد للمركز الخامس عشر.

وعن انتمائه للزمالك أجاب طولان "أنا رجل محترف ألعب من أجل النادي المنتمي له، فزت على الأهلي 4 الموسم الماضي".

وشدد طولان "بغض النظر عن عشقي لنادي الزمالك الذي أعشقه غصبا عن عين (التخين) ولكن انتمائي لفريق إنبي حاليا".

وبالحديث عن مساهمته في انتقال أسامة جلال نجم المنتخب الأولمبي إلى الأهلي قال طولان: "ليس في يدي أن أساهم في انتقال أسامة جلال لأي فريق".

وأتم تصريحاته "هذا كلام فارغ هناك مجلس إدارة وأنا دوري استشاري عن حاجة الفريق له ولست من يحدد انتقاله لأي نادي".

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