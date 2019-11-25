هزيمة أولى أمام انتصار أول.. "نسر" إنبي القاتل ينقض على الزمالك

أنطلق محمد شريف جناح إنبي مستغلا هجمة مرتدة حولها في شباك الزمالك، ليكتب انتصار إنبي القاتل على الفارس الأبيض.

إنبي انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري المصري.

انتصار هو الأول للفريق البترولي منذ بداية الموسم، وخسارة هي الأولى لكتيبة ميتشو في الدوري هذا الموسم.

محمد شريف لاعب الأهلي المعار لـ إنبي احتفل بإشارة "النسر" بعد هدفه القاتل في مرمى محمد عواد.

احتفال محمد شريف بعد تسجيله ثاني أهداف إنبي في شباك الزمالك🦅#في_الدوري pic.twitter.com/ko9ncc7880 — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2019

الفريق البترولي تقدم أولا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني بعد كرة عائدة من العارضة، قبل أن يتعادل الزمالك في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.

وعندما اقترب اللقاء من لحظاته الأخيرة انطلق محمد شريف وسدد في شباك محمد عواد وكتب الانتصار الأول لكتيبة حلمي طولان.

رصيد الزمالك توقف عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما ارتقى إنبي للمركز الـ 15 بعد وصوله للنقطة الرابعة.













































































































































































































































































البداية

الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك قرر اللعب بـ عمر السعيد ومصطفى محمد في خط الهجوم.

أوناجم وحازم إمام لعبا كجناحين مع ثنائي الوسط محمد حسن وأحمد سيد "زيزو".

📋 عمر السعيد يجاور مصطفى محمد في هجوم الزمالك أمام إنبي بعد قليل ⚽🇦🇹#في_الدوري pic.twitter.com/jpXFacsrpF — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2019

على الجانب الآخر قاد محمود قاعود خط هجوم إنبي وخلفه الثنائي محمد بسيوني ومحمد شريف.

المفاجأة الأولى ظهرت بعد مرور 22 ثنائية فقط بعدما هز إنبي شباك محمد عواد عن طريق بسيوني.

محمد شريف استقبل عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك حولها بقدمه في طريق المرمى، ولكن العارضة تعاطفت أولا مع عواد قبل أن تصل الكرة إلى بسيوني الذي هز الشباك.

هدف هو الأسرع في الدوري المصري هذا الموسم.

هدف محمد بسيوني في شباك الزمالك في الثانية الـ 22!#في_الدوري pic.twitter.com/fOKNgL0aQM — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2019

بعدها مباشرة كاد أن يتعادل الزمالك عن طريق عمر السعيد ولكن محمود جاد حارس إنبي وقف بالمرصاد.

وواصل حارس إنبي تألقه ليحرم محمود علاء من تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة من ركلة حرة.

بعدها سيطرت العشوائية قليلة على أجواء المباراة مع زيادة التمريرات غير الصحيحة إلى جانب وابل من البطاقات الصفراء تخطت الـ 10 بطاقات في النهاية.

ركلة جزاء

في الدقيقة 40 توغل أوناجم داخل منطقة جزاء إنبي قبل أن يسقط أرضا مع تدخل من رامي صبري.

الحكم انتظر إشارة الحكم المساعد قبل أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

ركلة حولها محمود علاء بنجاح في شباك إنبي، رغم لمس حارس الفريق البترولي للكرة.

ضربة الجزاء المُحتسبة لصالح الزمالك أمام إنبي #في_الدوري 📸عدسة: مصطفى عميرة pic.twitter.com/zS13Tp54Gl — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2019

هدف تعادل انتهى عليه الشوط الأول.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني دفع ميتشو بـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من محمد حسن.

تدخل ميتشو حول حازم إمام من مركز الجناح إلى لاعب وسط بجانب زيزو.

بعدها شارك كريم بامبو بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 55 لتتحول خطة الزمالك من جديد ويصبح مصطفى محمد هو المهاجم الوحيد وخلفه أوناجم وبامبو.

مع تحول الخطة أصبح الزمالك أفضل وأخطر كثيرا من إنبي، مع اعتماد الأخير على المرتدات.

وشارك مصطفى فتحي بدلا من أوناجم في الدقيقة 77 كتدخل أخير من ميتشو في اللقاء.

حارس إنبي تألق أكثر من مرة أمام فرص الزمالك قبل أن تتعاطف معه العارضة أمام رأسية محمد حمدي "الونش" في الدقيقة 80.

رأسية الونش كانت أخطر فرص الزمالك في الشوط الثاني.

هدف قاتل

مع اندفاع الزمالك للهجوم توفرت المساحات الواسعة في خط دفاع الزمالك وهو ما استغله إنبي في الدقيقة 90,

محمد شريف توغل وحيدا خلف دفاع الزمالك بالكامل قبل أن يسدد في شباك عواد.

ولم تشهد الدقائق الـ 6 الأخيرة التي احتسبها الحكم كوقت بدلا من ضائع، أي جديد من جانب الزمالك.

الفارس يسقط وإنبي ينتصر.