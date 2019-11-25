فايلر يعادل رقم جوزيه بعد رباعية الأهلي في الجونة

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 18:58

كتب : FilGoal

ريني فايلر مدرب الأهلي

حقق الأهلي انتصاره السابع على التوالي بالفوز على الجونة برباعية دون رد، تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق ليعادل رقم مانويل جوزيه.

وكانت انطلاقة جوزيه مع الأهلي في ولايته الثانية في 2004 هي الأفضل للأحمر الفترة الأخيرة بتحقيق سبعة انتصارات متتالية في مختلف البطولات.

ومنذ تولي فايلر قيادة الأهلي خاض 7 مباريات مع الفريق بواقع 4 في الدوري و2 بدوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر المصري وفاز بجميع المباريات.

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ونجح الأهلي مع فايلر في تسجيل 23 هدفا في السبع مباريات بواقع 3.3 هدفا في المباراة الواحدة، بينما استقبلت شباك الفريق 3 أهداف فقط بنظافة شباك في 5 مباريات.

أما مع جوزيه فكانت السبع مباريات في الدوري وسجل الأهلي 15 هدفا واستقبلت شباكه هدفا واحدا.

وتوقفت انطلاقة جوزيه الأفضل بالخسارة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا في المباراة الثامنة.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام النجم الساحلي في رادس بافتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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