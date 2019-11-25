مهرجان من الأهلي في الجونة.. النسر الأحمر يواصل امتاعه ويعود للدوري برباعية جديدة

عاد نسر الأهلي للتحليق وواصل الفريق الأحمر انتصاراته في الدوري وفاز على الجونة برباعية دون رد بعد فترة من التوقف دامت لقرابة الشهرين.

ولم يلعب الأهلي أي مباراة في الدوري منذ يوم 5 أكتوبر الماضي منذ الفوز على أسوان بنتيجة 5-1 في الجولة الثالثة من المسابقة.

ليعود مرة أخرى لاستكمال مبارياته ويفوز خارج ملعبه على الجونة برباعية دون رد في الجولة الخامسة من الدوري.

ورغم غياب الأهلي عن خوض أي مباراة رسمية منذ 50 يوما إلا أن الفريق واصل تقديم المستوى المميز الذي بدأ به الموسم مع مدربه السويسري ريني فايلر.

وتألق النجم المخضرم وليد سليمان في المباراة وسجل ثلاثية ليكتب الـ"هاتريك" الأول له بالقميص الأحمر. (طالع التفاصيل)

وسجل حسين الشحات الهدف الرابع للأهلي في هذه المباراة.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 12 محققا العلامة الكاملة حتى الآن بعد خوض 4 مباريات ويتصدر الفريق ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 4 في المركز الـ13.

وحقق فايلر رقما مميزا بالفوز في أول 7 مباريات له مع الأهلي في مختلف المسابقات ليعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه مع المارد الأحمر في ولايته الثانية عام 2004.

الفوز على الجونة برباعية هو الثاني للأهلي هذا الموسم بعدما كرر النتيجة ذاتها أمام الإنتاج الحربي، وفاز أيضا على أسوان بخماسية.

وصف المباراة

اعتمد فايلر في بداية المباراة على طريقة 4-3-3 بتشكيل يتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.

ثم في وسط الملعب عمرو السولية جواره الثنائي محمد مجدي "أفشة" ووليد سليمان، من أجل تعويض غياب حمدي فتحي المصاب.

والثلاثي الهجومي يتكون من حسين الشحات ومروان محسن وجونيور أجايي. في ظل راحة رمضان صبحي العائد من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

مروان محسن يقود هجوم الأهلي بجانب أجايى ضد الجونة 🔴⚽️ pic.twitter.com/hjq79wgg3r — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2019

ومنذ انطلاق المباراة وسيطر الأهلي على مجريات اللعب وهدد مرمى الجونة سريعا ولم ينتظر لاعبو الأحمر كثيرا ليسجلوا الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة 10 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خادعت محمود الغرباوي حارس الجونة وسكنت الشباك.

ووصل الأهلي سيطرته على المباراة واستمرت هجماته الخطيرة على مرمى الجونة وهذه المرة اخترق محمد هاني منطقة وسط الملعب وسدد كرة خطيرة مرت جوار القائم.

وانطلق حسين الشحات من الجهة اليمنى وأرسل كرة عرضية أبعدها دفاع الجونة لتصل إلى السولية الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

ومرة أخرى استلم حسين الشحات الكرة في الناحية اليمنى وأرسل عرضية أخطأ دفاع الجونة في ابعادها لتصل إلى وليد سليمان الذي وضع لكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ومع انطلاق الشوط الثاني اندفع الأهلي للهجوم بقوة وأرسل علي معلول عرضية خطيرة أبعدها الغرباوي حارس الجونة لركلة ركنية.

ولم ينتظر الأهلي كثيرا بعد بداية الشوط الثاني ليسجل الهدف الثالث الذي جاء في الدقيقة 49 بعد جملة فنية رائعة واختراق من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية أخطأ لؤي وائل في إبعادها لتصل إلى وليد سليمان أمام المرمى ليضعها برأسه في الشباك.

وأجرى فايلر التغيير الأول للأهلي في الدقيقة 67 بنزول حسام عاشور بدلا من المتألق وليد سليمان.

وكاد أفشة أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 73 بعد متابعة لتسديدة أجايي لكن الكرة ذهبت خارج المرمى.

وأجرى فايلر التغيير الثاني بنزول وليد أزارو بدلا من مروان محسن، كما شارك رمضان صبحي بدلا من أجايي.

وجاء الدور على حسين الشحات ليختتم رباعية الأهلي في المباراة في الدقيقة 87 بعد عرضية رائعة من أزارو من الناحية اليمنى.

واستمرت سيطرة الأهلي على الكرة حتى نهاية المباراة بتحقيق الفريق الأحمر فوزه الرابع على التوالي في الدوري هذا الموسم.



























































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