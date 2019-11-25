سيد عبد الحفيظ: لماذا واجهنا الجونة قبل دجلة؟ هذا ليس عدلا

انتقد سيد عبد الحيظ مدير الكرة بالأهلي قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير ترتيب جولات بطولة الدوري.

الأهلي انتصر على الجونة برباعية مقابل لا شيء في الجولة الخامسة، في لقاء هو الأول للمارد الأحمر بعد استئناف مسابقة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ بعد الفوز على الجونة 4-0 مساء الاثنين "أنا محتار جدا، لماذا أواجه الجونة، وكان من المفترض أن نلعب أولا ضد وادي دجلة في القاهرة قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي".

وأضاف "لا أقصد الاعتراض، ولكن هل المقصود بذلك ألا يتغير ترتيب جدول المباريات؟ إذن من المفترض أن نواجه دجلة في المباراة القادمة، ولكن تلقينا خطابا بأننا سنلعب ضد بني سويف يوم 3 ديسمبر في الكأس".

وتساءل مدير الكرة بالأهلي "سألعب ضد من في المباراة القادمة بالدوري؟ ".

وشدد "يجب أن يلعب المنافسين بنفس الترتيب، وألا يتحول لقاء دجلة لمباراة مؤجلة لنهاية الموسم، ونجد مباريات مهمة للمنافس تتأجل لفترة طويلة، هذا ليس عدلا".

واختتم سيد عبد الحفيظ "يجب أن نلعب مباراة وادي دجلة أولا، ويلعب أيضا المنافس في نفس الجولة، وألا يتم ترحيل المباريات".















































































الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 12 محققا العلامة الكاملة حتى الآن بعد خوض 4 مباريات ويتصدر الفريق ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 4 في المركز الـ13.

وحقق فايلر رقما مميزا بالفوز في أول 7 مباريات له مع الأهلي في مختلف المسابقات ليعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه مع المارد الأحمر في ولايته الثانية عام 2004.

الفوز على الجونة برباعية هو الثاني للأهلي هذا الموسم بعدما كرر النتيجة ذاتها أمام الإنتاج الحربي، وفاز أيضا على أسوان بخماسية.

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