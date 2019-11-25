لتحديد موقف السوبر الإفريقي.. مؤتمر صحفي لـ رئيس الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقده لمؤتمر صحفي صباح يوم الثلاثاء.

مؤتمر رئيس الزمالك الذي سينطلق في الحادية عشر صباحا في مقر النادي، من المنتظر أن يشهد القرار النهائي بخصوص السوبر الإفريقي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أعلن في وقت سابق إقامة لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في قطر.

عقب إعلان إقامة السوبر في قطر، خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك ليعلن عن "سأعقد اجتماعا لمجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل لمناقشة قرار الاتحاد الإفريقي".

وأضاف في تصريحاته السابقة مع FilGoal.com " يوم الثلاثاء المقبل سنعلن القرار النهائي بشأن لعب السوبر من عدمه". (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يُعلن رئيس الزمالك قرار مجلس الإدارة النهائي في الحادية عشر صباحا يوم الثلاثاء.

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