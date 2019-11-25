صور - اختيار أبو تريكة ووائل جمعة كسفراء للجنة العليا لمونديال 2022

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 19:13

كتب : FilGoal

تصفيات كأس العالم لقارة آسيا 2022

اختير محمد أبو تريكة ووائل جمعة نجمي منتخب مصر السابقين كسفراء للجنة العليا لتنظيم كأس العالم 2022 بقطر.

وتستضيف قطر أول مونديال سيتم تنظيمه في الشرق الأوسط بشتاء 2022.

وأفادت اللجنة العليا لتنظيم مونديال 2022 عبر الحساب الرسمي على تويتر يوم الإثنين: "رحبوا معنا بسفراء اللجنة العليا الجدد المنضمين لسفرائنا الحاليين ليكونوا خير ممثلين لأول مونديال كروي في الوطن العربي".

أخبار متعلقة

أبو تريكة بعد تتويج الأولمبي بأمم إفريقيا: مجهود كبير وروح عظيمة حكايات أبو تريكة (5) - طوبة أيقظت فرحة الـ+90 في ليلة رادس التاريخية حكايات أبو تريكة (3) - صدمة وفاة أخي.. وتهديد بالقتل بسبب الأهلي حكايات أبو تريكة (4) - سر لقب المهندس والمنافسة مع الطبيب

وتم الكشف عن أسماء أبو تريكة ووائل جمعة مع يونس محمود نجم العراق السابق، وعلي الحبسي قائد البحرين، وبدر المطوع نجم منتخب الكويت.

بالإضافة إلى عدة أسماء قطرية، أبرزهم مبارك مصطفى وإبراهيم خلفان.

يذكر أن لجنة السفراء تضم صامويل إيتو هداف الكاميرون السابق وكافو أسطورة البرازيل، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

يذكر أن أبو تريكة ووائل جمعة يتواجدان في قطر بصفة مستمرة من أجل العمل كمحللين مع شبكة قنوات beIN sports.

طالع أيضا:

كأس مصر - الإعلان عن مواعيد وملاعب دور الـ 32.. جدول مكدس للفرق المشاركة في إفريقيا

تقرير تركي: بشكتاش يفكر في استعارة النني لعام إضافي

إنبي والزمالك.. مباراة واحدة و3 تحديات فردية

جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي

محمد أبو تريكة وائل جمعة كأس العالم 2022 مونديال 2022

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الأهلي: مواجهة النجم في رادس ميزة لنا 31 دقيقة | إفريقيا
حازم إمام: أداء الزمالك لا يتطور 44 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 55 دقيقة | الدوري المصري
محمد شريف: توقف الدوري ساعدنا في الفوز على الزمالك ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: حصدنا ثمار التوقف.. رباعية الجونة تحسب لفايلر ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - اشتعال منافسات المربع الذهبي بدوري المرتبط.. حظوظ متساوية للجميع ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 3 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 4 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي

قد ينال إعجابك