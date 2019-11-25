صور - اختيار أبو تريكة ووائل جمعة كسفراء للجنة العليا لمونديال 2022

اختير محمد أبو تريكة ووائل جمعة نجمي منتخب مصر السابقين كسفراء للجنة العليا لتنظيم كأس العالم 2022 بقطر.

وتستضيف قطر أول مونديال سيتم تنظيمه في الشرق الأوسط بشتاء 2022.

وأفادت اللجنة العليا لتنظيم مونديال 2022 عبر الحساب الرسمي على تويتر يوم الإثنين: "رحبوا معنا بسفراء اللجنة العليا الجدد المنضمين لسفرائنا الحاليين ليكونوا خير ممثلين لأول مونديال كروي في الوطن العربي".

وتم الكشف عن أسماء أبو تريكة ووائل جمعة مع يونس محمود نجم العراق السابق، وعلي الحبسي قائد البحرين، وبدر المطوع نجم منتخب الكويت.

بالإضافة إلى عدة أسماء قطرية، أبرزهم مبارك مصطفى وإبراهيم خلفان.

رحبوا معنا بسفراء اللجنة العليا الجدد المنضمين لسفرائنا الحاليين @Ms3don وتشافي و @officialcafu و @setoo9 ليكونوا خير ممثلين لأول مونديال كروي في الوطن العربي! مبارك مصطفى@ialkhalfan @WaelGomaa@trikaofficial pic.twitter.com/KblDdUoodF — Road to 2022 (@roadto2022) November 25, 2019

يذكر أن لجنة السفراء تضم صامويل إيتو هداف الكاميرون السابق وكافو أسطورة البرازيل، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

يذكر أن أبو تريكة ووائل جمعة يتواجدان في قطر بصفة مستمرة من أجل العمل كمحللين مع شبكة قنوات beIN sports.

سعيد بثقه واختيار #اللجنه_العليا_للمشاريع_والارث كسفير لكاس العالم ٢٠٢٢ وأتمني ان أكون خير سفير لبلدي #مصر وقدوه للرياضيين العرب وبالتوفيق في رؤيه كاس عالم مبهر يشرف كل العرب @roadto2022 — Wael Gomaa (@WaelGomaa) November 25, 2019

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