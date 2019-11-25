كرة طائرة - رقم قياسي.. الأهلي يهزم سموحة ويحقق الانتصار رقم 100 على التوالي

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 19:55

كتب : FilGoal

100 انتصار للأهلي - كرة طائرة

نجح رجال الأهلي للكرة الطائرة في تحقيق رقم قياسي بالفوز رقم 100 على التوالي في مختلف المسابقات بعد الانتصار على سموحة.

وحوّل الأهلي تأخره بشوط دون رد 23-25، إلى فوز بثلاثة أشواط متتالية 25-11، 25-17، 25-17.

وبذلك يتصدر الأهلي مسابقة الدوري بالفوز في ست مباريات متتالية حتى الآن هذا الموسم.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 100 انتصار على التوالي في مختلف المسابقات منذ أبريل 2017.

ومنذ أخر خسارة للأهلي حقق الفريق 3 ألقاب في بطولة إفريقيا للأندية ولقبي دوري ومثلهم لكأس مصر.

ويلعب الأهلي أمام هيليوبليس مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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الأهلي كرة طائرة 100 انتصار متتالي

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