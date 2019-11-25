كرة طائرة - رقم قياسي.. الأهلي يهزم سموحة ويحقق الانتصار رقم 100 على التوالي

نجح رجال الأهلي للكرة الطائرة في تحقيق رقم قياسي بالفوز رقم 100 على التوالي في مختلف المسابقات بعد الانتصار على سموحة.

وحوّل الأهلي تأخره بشوط دون رد 23-25، إلى فوز بثلاثة أشواط متتالية 25-11، 25-17، 25-17.

وبذلك يتصدر الأهلي مسابقة الدوري بالفوز في ست مباريات متتالية حتى الآن هذا الموسم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 100 انتصار على التوالي في مختلف المسابقات منذ أبريل 2017.

ومنذ أخر خسارة للأهلي حقق الفريق 3 ألقاب في بطولة إفريقيا للأندية ولقبي دوري ومثلهم لكأس مصر.

ويلعب الأهلي أمام هيليوبليس مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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