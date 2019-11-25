مدافع ليفربول: لا يمكننا الاعتماد دائما على الأهداف المتأخرة

يؤمن أندي روبرتسون مدافع ليفربول بأن فريقه لا يمكنه الاعتماد على سياسة الفوز في الدقائق الأخيرة من المباريات مثلما ظهر مؤخرا.

أكد ليفربول ذلك في المباراة التي فاز بها بنتيجة 2-1 على كريستال بالاس ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا 37 نقطة من أصل 39 لذلك سيكون من القاسي الحديث عن أي شيء سلبي. الدفاع وحراس المرمى يريدون الخروج بشباك نظيفة على الدوام. نريد تحقيق شباك نظيفة ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك في المباراة المقبلة".

على الرغم من النتائج الجيدة الي يحققها الريدز، لم يخرج الفريق بشباك نظيفة سوى في مباراتين هذ الموسم، وهي إحصائية يريد روبرتسون تحسينها.

وأضاف "التسجيل في وقت متأخر جيد وممتع، لكننا سنكون أفضل إذا حققنا الفوز بهدفين وثلاثة أهداف دون رد، لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على تسجيل الأهداف المتأخرة ولكن من الجيد أن لدينا هذه العقلية".

وعن هدف ساديو ماني رقم 29 في العام الجاري والـ12 له هذا الموسم، قال روبرتسون: "لقد كان رائعاً. منذ قدومي إلى هنا وهو مذهل. الآن وهو أمام المرمى لا يكون لديك شك في أنه سيحرز الهدف. من النادر أن يضيع أمام المرمى".

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وأتم "كانت سنة رائعة بالنسبة له، ونأمل أن يتمكن من الاستمرار حتى نهاية الموسم. هذا من شأنه ان يساعدنا. لقد كان حقاً عاماً رائعاً بالنسبة له، وقد نجح في أخذ المباريات لمستوى آخر".

ويلتقي ليفربول مع نابولي يوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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