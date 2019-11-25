تقرير تركي: بشكتاش يفكر في استعارة النني لعام إضافي

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 15:14

كتب : محرر FilGoal.com

محمد النني - بشكتاش

يفكر نادي بشكتاش في تجديد استعارة محمد النني لاعب أرسنال لعام إضافي بعد تحقيق الفريق للفوز لـ4 مباريات على التوالي في الدوري التركي. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة Haber Kartalı.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

النني صاحب الـ27 عاما شارك في كل تلك المباريات في وسط ملعب بشكتاش بجانب أتيبا هاتشينسون الدولي الكندي.

وأشار التقرير إلى أن لاعب وسط أرسنال قد يستمر لعام إضافي مع بشكتاش نظرا لأن النادي التركي لا يمكنه تفعيل بند الشراء النهائي بقيمة 16 مليون يورو لقلة القدرة المالية.

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كما يسعى النادي التركي لتجديد عقد هاتشينسون الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

بشكتاش خرج بشباك نظيفة في 5 من آخر 6 مباريات له في الدوري، وشارك النني في آخر 4 انتصارات متتالية خرج الفريق خلالها بشباك نظيفة 3 مرات ما دفع النادي وفقا للتقرير في التفكير بتمديد استعارته لما يشكله من ثنائية قوية مع اللاعب الكندي.

ومنذ انضمامه إلى بشكتاش شارك النني في 6 مباريات بالدوري التركي و4 في الدوري الأوروبي.

ولم يفز بشكتاش بأي مباراة في الدوري الأوروبي إذ أنه خسرها جميعا.

ويحتل بشكتاش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن سيفاسبور المتصدر.

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